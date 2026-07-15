Influencer βγάζει 0 ευρώ από το Instagram, αλλά θησαυρίζει από τα pdf με τις ασκήσεις του - Πενταψήφιο ποσό τον Ιούνιο

Ένας influencer, ο οποίος απέκτησε followers ανεβάζοντας βίντεο με προπονήσεις διάρκειας 20 λεπτών, αποκάλυψε πόσα χρήματα κερδίζει online μέσα σε έναν μήνα, με το ποσό να μας κάνει να θέλουμε να αλλάξουμε καριέρα.

Ο Skye Mackintosh πήρε την απόφαση να ασχοληθεί πιο ενεργά με την γυμναστική το 2024. Είδε μια φωτογραφία του, αφού είχε πάρει κάποια κιλά και «δεν αναγνώριζε» τον εαυτό του», όπως είπε. Έτσι δεν έχασε χρόνο.

Αρχικά, δοκίμασε να αποκλείσει εντελώς τη ζάχαρη από τη διατροφή του, αλλά αργότερα συνειδητοποίησε ότι αυτό δεν ήταν πρακτικό και στράφηκε αντ' αυτού σε καθημερινά προγράμματα άσκησης διάρκειας 20 λεπτών.

Φαίνεται πως η στρατηγική του απέδωσε καρπούς, καθώς πέτυχε τον στόχο του αναφορικά με την φυσική του κατάσταση και «έβγαλε» χρήματα, που κανείς δεν φανταζόταν.

Αποκτώντας όλο και περισσότερο κοινό που ενδιαφέρεται για το fitness, πλέον είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να κάνει βασική του απασχόληση τα βίντεo που ανεβάζει στα social media, χωρίς καν να λαμβάνει αμοιβή από το ίδιο το Instagram ή το YouTube.

Τα χρήματα που βγάζει σε έναν μήνα

Όπως αποκάλυψε ο Skye, δεν αποκομίζει έσοδα από το περιεχόμενό που ανεβάζει στο Instagram ή το YouTube. Ωστόσο υπάρχουν άλλες πλατφόρμες από τις οποίες βγάζει χρήματα.

Από το Facebook τον περασμένο μήνα κέρδισε 189,83 δολάρια, από το TikTok 1.125,88 δολάρια, ενώ οι υπηρεσίες που προσφέρει επί πληρωμή στην πλατφόρμα Skool τού απέφεραν 1.780 δολάρια - καθόλου άσχημα για δευτερογενής πηγή εσόδων.

Αν και ορισμένοι από τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν του αποφέρουν άμεσα έσοδα από τις αναρτήσεις, το μεγάλο κοινό που διαθέτει τού επέτρεψε να κερδίσει σημαντικά ποσά μέσω συνεργασιών με επωνυμίες, αποκομίζοντας 2.590 δολάρια τον τελευταίο μήνα από αυτές.

Επιπλέον, λαμβάνει 5.572,93 δολάρια σε προμήθειες από προγράμματα συνεργατών (affiliate commissions) μέσω της διαδικτυακής του δραστηριότητας.

Ωστόσο τα πραγματικά μεγάλα έσοδά του προέρχονται από έναν απρόσμενο τρόπο: μέσω της πώλησης αρχείων PDF. Ο influencer δηλώνει ότι κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 17.887,45 δολαρίων τον περασμένο μήνα πουλώντας τα συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν τον οδηγό προπόνησης και τις προκλήσεις (challenges) που έχει δημιουργήσει.

Έτσι, για ολόκληρο τον μήνα Ιούνιο, συγκέντρωσε συνολικά 29.146,09 δολάρια από τη διαδικτυακή του δραστηριότητα.

Ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι απλώς ένας τύπος χωρίς κάτι το ιδιαίτερο· αποφάσισα να κάνω αυτό που σκέφτηκα, να το δημοσιεύσω στο διαδίκτυο, να το επαναλαμβάνω και να που έφτασα. Ξέρω ότι η συζήτηση για τα χρήματα θεωρείται ταμπού, αλλά πιστεύω ότι όλοι θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση αν μιλούσαμε ανοιχτά γι' αυτά. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον να πετύχει· υπάρχει αρκετή επιτυχία και κέρδος για όλους. Δεν είμαι γκουρού των social media, αλλά προφανώς έχω μάθει κάποια πράγματα».