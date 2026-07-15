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Οικογένεια έμεινε σε Airbnb από τη «Λάμψη»: Η φωτογραφία τους κρεμόταν ήδη στον τοίχο

Μία οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα περνούσε το κατώφλι για το σύμπαν του Στίβεν Κινγκ, όταν έκλεισαν ένα δωμάτιο Airbnb στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
Οι αδελφές έκπληκτες ανακαλύπτουν τη φωτογραφία τους σε Airbnb
Οι αδελφές έκπληκτες ανακαλύπτουν τη φωτογραφία τους σε Airbnb | Tiktok - aubsbirrell
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Μία οικογένεια δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα περνούσε το κατώφλι για το σύμπαν του Στίβεν Κινγκ, όταν έκλεισαν ένα δωμάτιο Airbnb στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Όπως εξιστορεί βίντεο στο TikTok, η απίστευτη σύμπτωση που αντίκρυσαν στον τοίχο του ενοικιαζόμενου δύο αδελφές τις έκανε να νιώσουν σαν να βρίσκονταν στο ξενοδοχείο από τη «Λάμψη».

@aubsbirrell We can’t make this up….. this is the craziest thing 😭 @libby_birrell #fyp #sandiego #creepy #tf ♬ Blue Danube Waltz - The London Symphony Orchestra

Μπαίνοντας στο δωμάτιο και παρατηρώντας για λίγο τον χώρο, παρατήρησαν κάτι που θα έκανε τον οποιονδήποτε να φτύσει στον κόρφο του. Μία φωτογραφία τους από 10 χρόνια πριν ήταν ήδη κρεμασμένη στον τοίχο.

Πώς το «ήξερε» το Airbnb;

Γρήγορα αποδείχθηκε πως το δωμάτιο δεν είχε δική του συνείδηση. Απλά συμπτωματικά ο ιδιοκτήτης, που ήθελε να διακοσμήσει με ένα στιγμιότυπο διακοπών, είχε βρει μάλλον βρει online τη φωτογραφία της οικογένειας από μία παραλία, και την έκανε κάδρο.

Αφού οι αδελφές έριξαν μια πιο προσεκτική ματιά, επιβεβαίωσαν ότι ήταν όντως αυτοί, εντοπίζοντας τα πρόσωπά τους, ακόμη και τα μαγιό που φορούσαν στην παραλία.

Η οικογένεια είπε ότι ήταν η πρώτη φορά που νοικιάζει το συγκεκριμένο Airbnb.

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