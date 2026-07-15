Από τις ρομαντικές βόλτες στο Παρίσι μέχρι τις ζωντανές βραδιές στο Δουβλίνο, η Ευρώπη προσφέρει αμέτρητες εμπειρίες.

Ωστόσο, δεν είναι κάθε πόλη τόσο ασφαλής όσο φαίνεται. Για να ταξιδέψετε με μεγαλύτερη ασφάλεια, είναι σημαντικό να γνωρίζετε σε ποιες περιοχές χρειάζεται περισσότερη προσοχή.

Τι κάνει μια πόλη «επικίνδυνη»;

Ο χαρακτηρισμός μιας πόλης ως «επικίνδυνης» δεν βασίζεται μόνο στα ποσοστά εγκληματικότητας, αλλά σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Όπως αναφέρει η σελίδα eufy.com, κατά την εξέταση των πιο επικίνδυνων πόλεων της Ευρώπης λήφθηκε υπόψη οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν τη δημόσια ασφάλεια και όχι μόνο έναν αριθμό.

Οι οικονομικές δυσκολίες συχνά οδηγούν σε αύξηση της εγκληματικότητας. Ο πληθωρισμός, η ανεργία και η διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μπορούν να ωθήσουν ορισμένους ανθρώπους σε κλοπές, διακίνηση ναρκωτικών ή ακόμη και βίαιες εγκληματικές ενέργειες.

Οι πυκνοκατοικημένες πόλεις, με έντονη κινητικότητα πληθυσμού και μεγάλη κοινωνική ποικιλομορφία, εμφανίζουν συχνότερα υψηλότερα επίπεδα εγκληματικότητας. Οι κοινωνικές εντάσεις, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και οι περιορισμένες ευκαιρίες αποτελούν παράγοντες που ενδέχεται να ενισχύσουν την παραβατικότητα.

Ακόμη και στις πόλεις με αποτελεσματικές αστυνομικές υπηρεσίες, η διαχείριση της εγκληματικότητας αποτελεί πρόκληση. Η μεγάλη συγκέντρωση κόσμου και ο συνωστισμός, ιδιαίτερα σε κεντρικές περιοχές όπως το Λονδίνο, δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες για εγκληματικές ενέργειες και δυσκολεύουν το έργο των αρχών.

Οι 10 πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης το 2025

Καθώς τα πρότυπα της εγκληματικότητας μεταβάλλονται σε ολόκληρη την ήπειρο, οι παρακάτω δέκα πόλεις ξεχωρίζουν το 2025 λόγω των υψηλών δεικτών εγκληματικότητας, των προβλημάτων δημόσιας ασφάλειας και των κοινωνικών εντάσεων.

Η κατάταξη βασίζεται στον Crime Index, έναν συγκριτικό δείκτη που αποτυπώνει την αντίληψη των πολιτών για την εγκληματικότητα και την ασφάλεια. Σύμφωνα με το Numbeo, τα στοιχεία προέρχονται από έρευνες χρηστών και ενδέχεται να διαφέρουν από τα επίσημα κρατικά στατιστικά.

1. Μπράντφορντ, Ηνωμένο Βασίλειο – Δείκτης Εγκληματικότητας: 67,1

Το Μπράντφορντ, στο Δυτικό Γιορκσάιρ, υπήρξε άλλοτε σημαντικό κέντρο της βιομηχανίας μαλλιού και υφασμάτων. Σήμερα κατατάσσεται στις πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης για το 2025.

Κύρια προβλήματα:

Υψηλός συνολικός δείκτης εγκληματικότητας

Αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά

Οικονομικό έγκλημα

Επίπεδα εγκληματικότητας σημαντικά υψηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο

2. Μασσαλία, Γαλλία – Δείκτης Εγκληματικότητας: 65,3

Η Μασσαλία, η αρχαιότερη πόλη της Γαλλίας και σημαντικό λιμάνι της Μεσογείου, συνδυάζει την ιστορική της σημασία με διαχρονικές προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας ασφάλειας.

Κύρια προβλήματα:

Βίαιη εγκληματικότητα

Βία μεταξύ συμμοριών

Υψηλός αριθμός ανθρωποκτονιών που συνδέονται με συγκρούσεις συμμοριών

Έντονο αίσθημα ανασφάλειας, κυρίως στις βόρειες συνοικίες

3. Κόβεντρι, Ηνωμένο Βασίλειο – Δείκτης Εγκληματικότητας: 64,9

Το Κόβεντρι είναι γνωστό για την αυτοκινητοβιομηχανική του ιστορία και την ισχυρή ακαδημαϊκή του παρουσία, ωστόσο αντιμετωπίζει επίμονα προβλήματα εγκληματικότητας.

Κύρια προβλήματα:

Αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά

Κλοπές

Βίαιη εγκληματικότητα

Διατάραξη της δημόσιας τάξης που συνδέεται με τη νυχτερινή ζωή στο κέντρο της πόλης

4. Μπέρμιγχαμ, Ηνωμένο Βασίλειο – Δείκτης Εγκληματικότητας: 64,4

Το Μπέρμιγχαμ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου και σημαντικό κέντρο επιχειρήσεων και εκπαίδευσης, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας.

Κύρια προβλήματα:

Χρήση ναρκωτικών και συναφή αδικήματα

Βίαιη εγκληματικότητα

Φτώχεια και οικονομική αστάθεια

Ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια λόγω οικονομικών πιέσεων

5. Νάπολη, Ιταλία – Δείκτης Εγκληματικότητας: 62,8

Η Νάπολη είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο πολιτιστικά πλούσιες πόλεις της Ιταλίας, αλλά αντιμετωπίζει διαχρονικά ζητήματα ασφάλειας που επηρεάζουν κατοίκους και επισκέπτες.

Κύρια προβλήματα:

Πορτοφολάδες

Αρπαγές τσαντών

Ληστείες

Έντονη εικόνα αστικής αταξίας που ενισχύει το αίσθημα ανασφάλειας

6. Γκρενόμπλ, Γαλλία – Δείκτης Εγκληματικότητας: 61,4

Η Γκρενόμπλ, που άλλοτε αποτελούσε πρότυπο καινοτομίας και σύγχρονης αστικής ανάπτυξης, έχει καταγράψει ανησυχητική αύξηση της σοβαρής βίας τα τελευταία χρόνια.

Κύρια προβλήματα:

Βία συμμοριών που σχετίζεται με ναρκωτικά

Πυροβολισμοί μεταξύ αντίπαλων ομάδων

Αύξηση της βίαιης εγκληματικότητας

Κίνδυνος για κατοίκους και περαστικούς

7. Μονπελιέ, Γαλλία – Δείκτης Εγκληματικότητας: 61,3

Το Μονπελιέ είναι μια ζωντανή μεσογειακή πόλη με ισχυρή πολιτιστική και ακαδημαϊκή ταυτότητα, ωστόσο οι ανησυχίες για την ασφάλεια αυξάνονται.

Κύρια προβλήματα:

Πορτοφολάδες

Αρπαγές τσαντών

Απάτες σε βάρος τουριστών

Αύξηση της βίας συμμοριών και των αδικημάτων που σχετίζονται με ναρκωτικά

8. Λιέγη, Βέλγιο – Δείκτης Εγκληματικότητας: 60,7

Η Λιέγη είναι γνωστή για τη βιομηχανική της κληρονομιά και τη ζωντανή πολιτιστική της ζωή, όμως η εγκληματικότητα έχει γίνει πιο αισθητή τα τελευταία χρόνια.

Κύρια προβλήματα:

Ληστείες

Σωματικές επιθέσεις

Κλοπές αυτοκινήτων

Διακίνηση ναρκωτικών και βανδαλισμοί

Κοινωνικές πιέσεις που συνδέονται με την ανεργία

9. Ναντ, Γαλλία – Δείκτης Εγκληματικότητας: 58,4

Η Ναντ φημίζεται για τη δημιουργικότητά της, τη ναυτική της ιστορία και τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, ωστόσο παρουσιάζει σχετικά υψηλό δείκτη εγκληματικότητας.

Κύρια προβλήματα:

Πορτοφολάδες

Αρπαγές τσαντών

Περιστασιακά βίαια επεισόδια σε πολυσύχναστες περιοχές

Αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια σε δημόσιους χώρους

10. Παρίσι, Γαλλία – Δείκτης Εγκληματικότητας: 58,1

Το Παρίσι παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, όμως η μεγάλη επισκεψιμότητα το καθιστά εστία ορισμένων μορφών εγκληματικότητας.

Κύρια προβλήματα:

Πορτοφολάδες, ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές

Αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά

Λεκτική παρενόχληση

Κλοπές με στόχο επισκέπτες σε πολυσύχναστα σημεία