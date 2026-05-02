Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «σπίτι της τρελής» που λειτουργούσε ως γηροκομείο - «Έκαναν πάρτι εδώ»

Σφραγισμένο παραμένει το παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους, το οποίο λειτουργούσε παράτυπα στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σεβαστοπούλου.

Πρόκειται για τον χώρο που διαχειριζόταν μια 72χρονη, η οποία κρατούσε υπό απάνθρωπες συνθήκες τουλάχιστον τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, τούς είχε αφαιρέσει τα κινητά τηλέφωνα για να ελέγχει τις επαφές τους, ενώ στον χώρο είχε γατιά και σκυλιά, τα οποία δεν φρόντιζε.

Οι απελπιστικές συνθήκες ήρθαν στο φως μετά από καταγγελία κόρης ηλικιωμένης, την οποία η δράστιδα φέρεται να εκβίαζε ζητώντας επιπλέον 2.000 ευρώ, απειλώντας κυνικά πως σε διαφορετική περίπτωση θα εγκατέλειπε τη μητέρα της σε κάδο απορριμμάτων.

Αμπελόκηποι: «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»

Ένοικος της πολυκατοικίας είπε στο Orange Press ότι είδε τους αστυνομικούς την ώρα της εφόδου να φωνάζουν «ασφάλεια, ασφάλεια». Στη συνέχεια τόνισε ότι «είδα μια γυναίκα να βγαίνει με το καροτσάκι, άρρωστη ήταν, ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήραν. Ούτε θα σκεφτόμουν ότι ήταν γηροκομείο εκεί».

Η ίδια γυναίκα ανέφερε ότι είχε δει και μια ηλικιωμένη που νόμιζε ότι απλά διαμένει εδώ, δίχως να πιστεύει ότι λειτουργούσε τον τέταρτο ως παράνομο γηροκομείο. Η ένοικος τόνισε ότι δεν έβλεπε κινητικότητα τον τελευταίο καιρό, ωστόσο υπογράμμισε ότι στον τέταρτο όροφο γίνονταν πάρτι στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αστυνομική έφοδο, χρειάστηκε η συνδρομή κλειδαρά, καθώς η 72χρονη αρνήθηκε πεισματικά να ανοίξει, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδή στοιχεία.