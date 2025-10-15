Αναβλήθηκε η δίκη του χειρουργού που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό: Ελεύθερος ο κατηγορούμενος

Για τις 29 Οκτωβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του 38χρονου επιχειρηματία με ιδιωτικό ιατρείο που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως.
Πριν λίγες μέρες ο εν λόγω επιχειρηματίας φέρεται να ξυλοκόπησε μια 43χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή, όπως καταγγέλλεται, εκείνη οδηγούσε με χαμηλότερη ταχύτητα.
Ενώ ήδη του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, αποκαλύφθηκε ότι το ιατρικό του κέντρο είχε άδεια γυμναστηρίου όσο ο ίδιος σε αρκετές ιστοσελίδες παρουσιάζεται ως πλαστικός χειρούργος.
Διαβάστε επίσης: Επίθεση σε 43χρονη οδηγό από γνωστό πλαστικό χειρουργό: Το «ιατρείο» του κατηγορουμένου έχει άδεια γυμναστηρίου
Η εκδίκαση αναβλήθηκε μετά από αίτημα που υπέβαλαν και οι δύο πλευρές προκειμένου να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση ενώ το δικαστήριο μετά την αναβολή αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος.
