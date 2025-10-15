Μενού

Αναβλήθηκε η δίκη του χειρουργού που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό: Ελεύθερος ο κατηγορούμενος

Αναβλήθηκε η δίκη και αφέθηκε ελεύθερος ο γνωστός «πλαστικός χειρουργός» που επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό.

Για τις 29 Οκτωβρίου 2025 αναβλήθηκε από το Αυτόφωρο η δίκη του 38χρονου επιχειρηματία με ιδιωτικό ιατρείο που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 43χρονη οδηγό στη Λεωφόρο Ηλιουπόλεως.

Πριν λίγες μέρες ο εν λόγω επιχειρηματίας φέρεται να ξυλοκόπησε μια 43χρονη γυναίκα στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή, όπως καταγγέλλεται, εκείνη οδηγούσε με χαμηλότερη ταχύτητα.

Ενώ ήδη του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, αποκαλύφθηκε ότι το ιατρικό του κέντρο είχε άδεια γυμναστηρίου όσο ο ίδιος σε αρκετές ιστοσελίδες παρουσιάζεται ως πλαστικός χειρούργος.

Η εκδίκαση αναβλήθηκε μετά από αίτημα που υπέβαλαν και οι δύο πλευρές προκειμένου να συνταχθεί ιατροδικαστική έκθεση ενώ το δικαστήριο μετά την αναβολή αποφάσισε να αφεθεί ελεύθερος ο κατηγορούμενος.

