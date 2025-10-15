Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον γνωστό πλαστικό χειρουργό, ο οποίος φέρεται να ξυλοκόπησε 43χρονη οδηγό στην οδό Ηλιουπόλεως, επειδή – όπως καταγγέλλεται – εκείνη οδηγούσε με χαμηλότερη ταχύτητα.

Ενώ ήδη του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή, σήμερα αποκαλύφθηκε ότι το ιατρικό του κέντρο είχε άδεια γυμναστηρίου.

Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΙ, ο σε ίδιος σε αρκετές ιστοσελίδες παρουσιάζεται ως πλαστικός χειρουργός, ενώ δηλώνει πως έχει κάνει χιλιάδες πλαστικές επεμβάσεις. Συγκεκριμένα, σε φωτογραφίες του στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζεται με ιατρικά ρούχα και γάντια ενώ ο ίδος έχει δηλώσει ότι έχει κάνει πάνω από 6.000 επεμβάσεις. Υπάρχουν πληροφορίες ωστόσο πως το ιατρικό του κέντρο έχει άδεια γυμναστηρίου.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε από τις αρχές για το ποια είναι η ιδιότητά του, ο ίδιος απάντησε πως είναι επιχειρηματίας και όχι γιατρός.

Επίθεση σε γυναίκα οδηγό: Σήμερα στο ειδώλιο ο κατηγορούμενος

Σήμερα, ο κατηγορούμενος θα βρεθεί στο εδώλιο για τον ξυλοδαρμό της γυναίκας και αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή.

Υπενθυμίζεται ότι, Σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας, ο άνδρας φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή εκείνη κινούνταν με ταχύτητα περίπου 60 χιλιομέτρων την ώρα – εντός των ορίων ταχύτητας – και άρχισε να της κορνάρει επίμονα, να αναβοσβήνει τα φώτα και να τη βρίζει.

Λίγο αργότερα, την προσπέρασε, ακινητοποίησε το όχημά της και βγήκε έξω, επιτιθέμενος εναντίον της.

Όπως κατέθεσε η παθούσα, ο γιατρός την άρπαξε από τα μαλλιά, προσπαθώντας να τη βγάλει έξω από το αυτοκίνητο, ενώ τη χτύπησε με μπουνιά στο αυτί και την έριξε με δύναμη πάνω στο τιμόνι. Η ίδια περιέγραψε με τρεμάμενη φωνή στην εκπομπή «Το Πρωινό» ότι ένιωσε πως «ήθελε να τη σκοτώσει».

«Έχουν κοπεί τα μαλλιά μου από τη δεξιά πλευρά. Με έβριζε με μανία, με μίσος και κακία. Είναι γνωστός πλαστικός χειρουργός, υποτίθεται ότι βοηθάει τον κόσμο, κι όμως με χτύπησε έτσι», είπε χαρακτηριστικά.