Αναβολή για τις 22 Σεπτεμβρίου στη δίκη του γιατρού με το «φακελάκι»: Νέες καταγγελίες

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί η δίκη του επικεφαλής της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου που κατηγορείται για δωροληψία, μετά την αναβολή που πήρε σήμερα.

Ο γιατρός, που συνελήφθη επ' αυτοφώρω να παραλαμβάνει προσημειωμένα χρήματα από συγγενή ασθενή, απουσίαζε από το δικαστήριο. Σύμφωνα με τον συνήγορο του, ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει κλινήρης, καθώς υπέστη κάκωση στη μέση του έπειτα από πτώση από καρέκλα.

Απούσα από το δικαστήριο ήταν και η συγγενής του ασθενούς, η οποία κατήγγειλε τον γιατρό για «φακελάκι», καθώς βρίσκεται δίπλα στον πρόσφατα χειρουργημένο σύζυγό της.

Νέες καταγγελίες για τον γιατρό με το «φακελάκι»

Ολοένα και περισσότερες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον γνωστό καρδιοχειρουργό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, που συνελήφθη καθώς έλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, ύψους 5.000 ευρώ, από γυναίκα ασθενή του.

Το Star έφερε στη δημοσιότητα ακόμη μία καταγγελία σε βάρος του γιατρού στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, με μία γυναίκα να κάνει λόγο πως τής ζήτησε 3.000 ευρώ για τον πατέρα της.

Σύμφωνα με το Star, το 2009, βρέθηκε στην ανάγκη του γνωστού γιατρού, που πλέον είναι κατηγορούμενος... Ο πατέρας της χρειάζονταν να μπει επειγόντως στο χειρουργείο για αλλαγή της κεντρικής βαλβίδας της καρδιάς.

«Γυρίζει και μου λέει να ξέρεις ένα τέτοιο είναι πάρα πολύ βαρύ το χειρουργείο και καταλαβαίνεις ότι έχουμε μεγάλη ομάδα. Δεν το κάνεις για μένα το κάνεις για την ομάδα και να σώσουμε τον μπαμπά σου... Αυτό κοστίζει μου λέει είναι από τρία έως πέντε».