Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής 13/9 στην Ανάβυσσο. Η αστυνομία ενημερώθηκε για πυροβολισμούς έξω από beach bar στις 05:15.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.
Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και αν υπάρχει τραυματισμένο άτομο.
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