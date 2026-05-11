Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ελ. Βενιζέλος - Στιγμές πανικού κατά την εκκένωση

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (11/05/2026) στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καθώς αεροσκάφος υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση λόγω τεχνικού προβλήματος.
Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πανικό κατά την εκκένωση η οποία τελικά ολοκληρώθηκε με ασφάλεια.
Η προγραμματισμένη πτήση θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα - Μόναχο, ωστόσο το αεροσκάφος επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έπειτα από λίγα λεπτά πτήσης.
