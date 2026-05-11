Δημοσκόπηση Alpha: Η διαφορά ΝΔ - ΠΑΣΟΚ και η τάση για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού

Νέα δημοσκόπηση της Alco για τον Alpha αποτυπώνει τις πολιτικές ισορροπίες, αλλά και τις απόψεις των πολιτών για το κράτος δικαίου, τη λειτουργία των θεσμών και τα κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Στο ερώτημα αν υπάρχει κράτος δικαίου στην Ελλάδα, το 72% των ερωτηθέντων απάντησε «όχι». Παράλληλα, σε σχετική ερώτηση για το αν οι νόμοι εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε όλους ή επιλεκτικά, το 78% δήλωσε ότι εφαρμόζονται επιλεκτικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα βασικά κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφο των πολιτών. Για το 48% σημαντικότερο ζήτημα είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια, ενώ ακολουθεί η οικονομία με ποσοστό 40%.

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο πιθανό είναι να ψήφιζαν ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, το 71% απάντησε «καθόλου», το 8% «λίγο», το 10% «αρκετά» και το 7% «πολύ». Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένα τέτοιο κόμμα θα αντλούσε τη βασική του στήριξη κυρίως από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντίστοιχα, στο ενδεχόμενο ψήφου σε κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 65% δήλωσε «καθόλου», το 15% «λίγο», το 11% «αρκετά» και το 4% «πολύ».

Στην πρόθεση ψήφου, πρώτη καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία με 22,8%. Ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 12,2%, η Ελληνική Λύση με 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,4%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη με 2% και η Νέα Αριστερά με 1%.

Πρόθεση ψήφου



Τέλος, σχεδόν το 33% των ερωτηθέντων επέλεξε την απάντηση «άλλο κόμμα» ή «δεν ξέρω / δεν απαντώ», στοιχείο που καταδεικνύει τη σημαντική παρουσία αναποφάσιστων και τη συνεχιζόμενη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό.