Το σχόλιο της Ευγενίας Μανωλίδου για τον «Πυθαγόρα» των Metallica δεν το περιμέναμε

Η συναυλία των Metallica στην Αθήνα έδρασε περίπου σαν οδοστρωτήρας στην καθημερινότητα μας. Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα έπαιξε και Τρύπες και συρτάκι και εξέφρασε ανοικτά την εκτίμηση του στον ελληνικό πολιτισμό, ενώπιον 80.000 φανς που ζούσαν το δικό τους ντελίριο, τη δική τους υπερβατική συναυλιακή εμπειρία.

Ο Γιώργος Λιάγκας (!), η Φαίη Σκορδά (!!) και πολλές ακόμα τηλεπερσόνες μίλησαν για το συγκρότημα του Τζείμς Χέτφλιντ, του Κερκ Χάμετ και του Λάρς Ούρλιχ. Τα μέλη των Τρυπών απάντησαν με ευγνωμοσύνη στην αυθόρμητη διασκευή του «Δεν Χωράς Πουθενά». Ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης θα μπορούσε να διακόψει το ταξίδι του πάνω από τη γή και να επιστρέψει στους ζωντανούς για να ευχαριστήσει τους Metallica. Δεν το έκανε, θα μας τρόμαζε πολύ κάτι τέτοιο. Αυτός που τοποθετήθηκε για τους Metallica και δεν το περιμέναμε, ήταν η Ευγενία Μανωλίδου!

Έγραψε στο X:

https://t.co/ueINDCFfvv Sometimes it takes a few words from someone far outside the world of Classics to make us look again at what we have so close to us.

After Kirk Hammett's reference to Pythagoras and the Ancient Greeks at the Metallica concert in Athens, I wrote about… — ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ (@ManolidouE) May 11, 2026

«Μερικές φορές, χρειάζονται λίγες λέξεις από κάποιον που βρίσκεται εντελώς έξω από τον κόσμο των Κλασικών Σπουδών για να μας κάνουν να δούμε ξανά με άλλη ματιά όσα έχουμε τόσο κοντά μας.

Με αφορμή την αναφορά του Kirk Hammett στον Πυθαγόρα και τους Αρχαίους Έλληνες στη συναυλία των Metallica στην Αθήνα, έγραψα για κάτι που με απασχολεί εδώ και καιρό: γιατί η Αρχαία Ελληνική γλώσσα συνεχίζει να εμπνέει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ενώ εμείς οι Έλληνες συχνά την προσεγγίζουμε με δισταγμό, καχυποψία ή ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Στο νέο μου άρθρο, αναλογίζομαι δύο πρόσφατα μαθήματα πάνω στον Όμηρο από ξένους μελετητές, έννα στην Accademia Vivarium Novum και ένα στο Ancient Language Institute και σκέφτομαι τι χάνουμε όταν μετατρέπουμε μια κλασική γλώσσα σε πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων.».

O Άδωνις Γεωργιάδης ακόμα παραμένει σιωπηλός.