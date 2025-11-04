Αναχώρηση τρένου από τη Λεπτοκαρυά με 143 λεπτά καθυστέρηση: Τι αποζημίωση δικαιούνται οι επιβάτες

Για μία ακόμη φορά οι επιβάτες του ελληνικού σιδηροδρόμου βίωσαν τις συνέπειες των ελλείψεων σε υποδομές και των καθυστερήσεων στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία IC 51, που είχε αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη στις 05:55 το πρωί της Τρίτης (4/11) με προορισμό την Αθήνα, και μετέφερε 150 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε αρχικά στον σταθμό της Κατερίνης λόγω τεχνικής βλάβης. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε προσωρινά από το προσωπικό της εταιρείας και το τρένο συνέχισε τη διαδρομή του με καθυστέρηση.

Ωστόσο, λίγο αργότερα, στις 08:10 το πρωί, η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε ξανά στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς. Από τη Λάρισα αναχώρησε εφεδρική μηχανή για να αντικαταστήσει τη χαλασμένη, ενώ παράλληλα ο Διαχειριστής Υποδομής έστειλε προσωπικό ελιγμών στους σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Νέων Πόρων για να ρυθμίσει εκτάκτως την κυκλοφορία.

Τελικά, η IC 51 αναχώρησε εκ νέου από τη Λεπτοκαρυά με 143 λεπτά καθυστέρηση, ενώ οκτώ επιβάτες επέλεξαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με λεωφορείο που είχε ήδη δρομολογήσει η εταιρεία για την εξυπηρέτησή τους, όπως αναφέρει το gazzetta.gr.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την πορεία του δρομολογίου και προσφέροντας νερά και σνακ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η ακινητοποίηση συνέβη σε τμήμα μονής γραμμής μεταξύ Λιτοχώρου και Νέων Πόρων, όπου εκτελούνται έργα αναβάθμισης υποδομής, επηρεάζοντας και άλλα δρομολόγια. Συγκεκριμένα, η αμαξοστοιχία 1592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) καθυστέρησε 69 λεπτά και η 1593 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) 45 λεπτά.

Αποζημιώσεις επιβατών

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση:

25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση από 60 έως 119 λεπτά

για καθυστέρηση από 50% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση 120 λεπτών και άνω

Η αποζημίωση καταβάλλεται:

Στα εκδοτήρια για εισιτήρια που πληρώθηκαν με μετρητά .

για εισιτήρια που πληρώθηκαν . Για εισιτήρια που αγοράστηκαν με κάρτα (από εκδοτήρια, webticketing ή εφαρμογή), οι επιβάτες μπορούν:

(από εκδοτήρια, webticketing ή εφαρμογή), οι επιβάτες μπορούν: είτε να προσέλθουν σε οποιοδήποτε εκδοτήριο σταθμού,

είτε να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων, επισυνάπτοντας τον αριθμό ή φωτογραφία του εισιτηρίου. Το ποσό επιστρέφεται στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.