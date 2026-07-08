Ανάκληση ακατάλληλου «παιδικού» βερνίκι νυχιών - Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

Ακατάλληλες ουσίες σε περιεκτικότητες που απαγορεύονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εντοπίστηκαν μέσα σε βερνίκι νυχιών, που προωθείτε μάλιστα ως παιδικό, με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) να ζητά την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας του προϊόντος, το οποίο προωθείται ως «παιδικό».

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αποφάσισε την ανάκληση της παρτίδας GR23193050 του καλλυντικού προϊόντος «βερνίκι νυχιών MARTINELLA CRUSH NAIL POLISH 2 X 4ml» καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων δεν συνάδουν με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας που αφορούν τους ελέγχους:

Α) Μεθανόλης, η οποία, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009) δεν επιτρέπεται σε καλλυντικά παρά μόνο ως πρόσμιξη αιθανόλης ή/και ισοπροπανόλης και έως το 5% w/w της ποσότητας των αναφερόμενων αλκοολών.

Β) Φορμαλδεΰδης, η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (ΕΚ 1223/2009). Το προϊόν δεν περιέχει formaldehyde releasers που αιτιολογούν τη παρουσία φορμαλδεΰδης.

Ο ΕΟΦ τονίζει ότι η απόφαση ανάκλησης εκδίδεται στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας και ζητεί την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά σε εύλογο χρονικό διάστημα.