Ανάκληση Milka από τον ΕΦΕΤ: Προειδοποίηση για αλλεργιογόνο σε δύο σοκολάτες στην Ελλάδα

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε την άμεση ανάκληση δύο προϊόντων σοκολάτας Milka από την ελληνική αγορά, μετά τον εντοπισμό σοβαρής παράλειψης στην επισήμανση.

Κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, διαπιστώθηκε ότι σε συγκεκριμένες παρτίδες δεν αναγραφόταν στην ελληνική γλώσσα το αλλεργιογόνο συστατικό «πάστα φουντουκιού».

Η παράλειψη αφορά τα προϊόντα:

Milka σοκολάτα Oreo 100g , με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 24.06.2026

Milka σοκολάτα Oreo Brownies 100g, με ανάλωση κατά προτίμηση πριν από 28.04.2026

Τα προϊόντα έχουν διακινηθεί στην Ελλάδα από την επιχείρηση ΠΑΝ. ΒΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΚΕ, με έδρα την Πάτρα.

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την άμεση απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από την αγορά, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν αλλεργία στα φουντούκια και έχουν προμηθευτεί τις εν λόγω σοκολάτες να μην τις καταναλώσουν, καθώς η μη αναγραφή του αλλεργιογόνου ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τους.