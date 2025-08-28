Αναλαμβάνει το ελληνικό FBI: Φτιάχνεται ειδική ομάδα που θα κυνηγά μόνο την τουρκική μαφία

Μία ομάδα που θα κυνηγά αποκλειστικά τα ίχνη της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα αποκτά το ελληνικό FBI, λόγω του πόσο διαδεδομένο πρόβλημα συνιστούν αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αποκλειστικές πληροφορίες θέλουν η απόφαση να πάρθηκε καθώς τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια, τα περιστατικά από την δράση της τουρκικής μαφίας έχουν αυξηθεί ανησυχητικά.

Η συγκεκριμένη ομάδα, με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα ασχολείται μόνο με τα «έργα και ημέραι» των τούρκων μαφιόζων, καθώς η δράση και αντιμετώπισή τους παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Πώς θα λειτουργεί η «ομάδα κρούσης» στο ελληνικό FBI

Πιο συγκεκριμένα, οι Τούρκοι - μέλη αυτών των οργανώσεων, αφού έρχονται στη χώρα μας, δεν αναλαμβάνουν απλά εγκληματική δράση, αλλά εξασφαλίζουν επίσης περιουσίες από τη δράση τους όπως κτίρια, βίλες, και ακριβά αυτοκίνητα, επεκτεινόμενοι έτσι ως «επιχειρηματίες» του υποκόσμου.

Κάποιοι από αυτούς, οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα μας ζητώντας πολιτικό άσυλο, το χρησιμοποιούν ως προπέτασμα καπνού για να μην κινούν υποψίες, ενώ μπορούν να κινούνται ελεύθερα και στην Ευρώπη.

Αναμένεται η νέα ομάδα, αξιοποιώντας τη μέχρι τώρα χαρτογράφηση αυτών των οργανώσεων που έχει συντάξει η ΕΥΠ και το ελληνικό FBI, να παράξει σύντομα μετά την έναρξη της δραστηριότητάς της αισθητά αποτελέσματα.