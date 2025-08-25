Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι πέντε Τούρκοι υπήκοοι που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και για παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι απολογούμενοι ενώπιον του ανακριτή αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που βρέθηκαν κατά την αστυνομική έρευνα ήταν νόμιμα και δεν προέρχονταν από διακίνηση ναρκωτικών.

Υποστήριξαν επίσης ότι έχουν επιχειρήσεις στην Τουρκία και πως διώκονται από το καθεστώς Ερντογάν. Όσον αφορά στις πολυτελείς βίλες, ισχυρίστηκαν ότι τις αγόρασαν μέσω golden visa αποκτώντας πολιτικό άσυλο στη χώρα μας, καθώς, ως Γκιουλενιστές, διώκονται στην Τουρκία. Για τα 34, 5 γραμμάρια χασίς που βρέθηκαν στην κατοχή τους, υποστήριξαν ότι ήταν για δικη τους χρήση.