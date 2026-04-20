Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό στου Ζωγράφου: Εικόνα από το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ

Ανάληψη ευθύνης πραγματοποιήθηκε για τον εμπρησμό ΙΧ στου Ζωγράφου. Εικόνα από το καμμένο αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ.

Εμπρησμός Ζωγράφου
Εμπρηστική επίθεση στου Ζωγράφου | Orange Press Agency
Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη.

Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα.

Λίγο μετά το περιστατικό, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην εφημερίδα «Εφ.Συν.» ισχυριζόμενο ότι την ευθύνη για την ενέργεια αναλαμβάνει η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.

