Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό στου Ζωγράφου: Εικόνα από το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ

Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, με στόχο το αυτοκίνητο του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Καρώνη.
Το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από κτίριο της Σχολής Χημικών Μηχανικών, κάηκε ολοσχερώς παρά την επέμβαση δέκα πυροσβεστών με τρία οχήματα.
Διαβάστε ακόμα: Εμπρησμός στο ΙΧ πραγματογνώμονα για τα Τέμπη: Σάλος στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου
Λίγο μετά το περιστατικό, άγνωστο άτομο τηλεφώνησε στην εφημερίδα «Εφ.Συν.» ισχυριζόμενο ότι την ευθύνη για την ενέργεια αναλαμβάνει η ομάδα «Κυριάκος Ξυμητήρης - Αλληλεγγύη στους Αμπελόκηπους».
Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης. Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια.
- Η διεθνής νόσος της «τιτλομανίας»: Ευρωπαίοι πολιτικοί που πιάστηκαν όπως ο Λαζαρίδης
- Θάνατος Μυρτώς: «Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα» - Σπάει τη σιωπή του ο 66χρονος
- Πορτοκαλί φανάρι, ο απόλυτος γρίφος: Πότε τελικά περνάω και πότε όχι;
- Κρούσμα των αυτόκλητων τιμωρών παιδόφιλων στην Αθήνα: Επίθεση σε αστυνομικό των ΜΑΤ που συνομιλούσε με ανήλικη
