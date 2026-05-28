Αναποφάσιστος ο καιρός: 35άρια, χαλάζι και καταιγίδες σήμερα - «Μεγάλη προσοχή» ζητά ο Μαρουσάκης

Αναποφάσιστος παραμένει ο καιρός, λίγο πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας να συνδυάσει ζέστη και βροχές. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η σημερινή (28/05) θα είναι η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας, αλλά, παράλληλα, από το απόγευμα και ύστερα θα πέσει ακόμα και χαλάζι.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του, το μεσημέρι η θερμοκρασία στην ηπειρωτική χώρα θα φτάσει ακόμα και τους 35 βαθμούς Κελσίου, αλλά από το απόγευμα μία ψυχρή αέρια μάζα που έρχεται από τα βορειοανατολικά με έχει ως αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες θερμοκρασιακές διαφορές.

Αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσουν μπόρες, καταιγίδες αλλά και χαλάζι. Έντονη θα είναι και η κεραυνική δραστηριότητα.

Ποιος περιοχές επηρεάζονται από την μίνι-κακοκαιρία

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο από την πρόσκαιρη, αλλά έντονη, αυτή αλλαγή του καιρού θα είναι η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το βορειοανατολικό Αιγαίο. Αλλά και το εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, η αστάθεια θα διαρκέσει έως και το πρωί της Παρασκευής (29/05), όταν και θα γίνει αντιληπτή μία πτώση της θερμοκρασίας, που από τους 35 θα πάει στους 28-29.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι ήπιος μέχρι το μεσημέρι, αλλά από το απόγευμα και βράδυ θα επηρεαστεί από την αστάθεια και υπάρχει περίπτωση να ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες.

Η μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας και πίεσης θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί και ο άνεμος μέσα στη νύχτα, ενώ η θερμοκρασία θα είναι οριακά κάτω από τους 30.

Και για τη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές από αργά το μεσημέρι, με έμφαση στα κεντρικά και νότια τμήματα.

Οι άνεμοι θα πνέουν εντάσεως 6-7 μποφόρ.

Η πρόγνωση Μαρουσάκη για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Σχετικά με το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ο κ. Μαρουσάκης σημείωσε πως το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν ήπιες συνθήκες, αλλά τη Δευτέρα αναμένεται νέα μεταβολή.

Ειδικότερα, την Παρασκευή θα πνέουν βορειάδες εντάσεως 6-7 μποφόρ και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μεταφερθεί ο άστατος καιρός προς την κεντρική Στερεά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Στο σημείο αυτό, ζήτησε να υπάρξει προσοχή, ειδικά στην Πελοπόννησο, γιατί θα πέσει χαλάζι το απόγευμα.

Το Σάββατο (30/05), η αστάθεια θα υποχωρήσει και θα περιοριστεί κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου.

Την Κυριακή (31/05) θα είναι ακόμα πιο περιορισμένη, ενώ τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αναμένεται νέα διαταραχή από τα βόρεια Βαλκάνια.

Εκείνη την ημέρα θα πέσουν μπουρίνια στην κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και σε περιοχές γύρω από τη Θεσσαλία. Την Τρίτη τα φαινόμενα θα επεκταθούν προς τα νότια.