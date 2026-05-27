Τι καιρό θα κάνει τελικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Με μαγιό ή ομπρέλες οι εκδρομείς;

Σχετικά καλός θα είναι ο καιρός το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ωστόσο τα χαλάει κάπως μία μικρή αστάθεια που θα παρουσιαστεί σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Δημήτρη Παπαϊωάννου, μετεωρολόγου του Action24, η θερμοκρασία θα κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα σήμερα, Τετάρτη (27/05) και αύριο, Πέμπτη (28/05), όταν και αναμένεται κορύφωση της ζέστης.

Ειδικότερα, την Πέμπτη η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει και στους 35 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

Ωστόσο, τοπικά θα πέσουν μπόρες από το μεσημέρι και το απόγευμα.

Από την Παρασκευή (29/05), αναμένεται μία πτώση της τιμής της θερμοκρασίας κατά 1-2 βαθμούς, με το σκηνικό να παραμένει το ίδιο και το Σάββατο.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, όταν και είναι η αργία του Αγίου Πνεύματος, τα θερμόμετρα θα δείξουν 29-30 βαθμούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα υπάρξει μία μικρή αστάθεια.

Το φαινόμενο θα πλήξει τα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας, κυρίως τα ορεινά. Κανένα πρόβλημα στο τριήμερο δεν δημιουργούν οι άνεμοι που θα πνέουν εντάσεως 5-6 μποφόρ.