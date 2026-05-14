Αναποφάσιστος ο καιρός: Καταιγιδοφόρα νέφη, μέχρι και χαλάζι τις επόμενες ημέρες - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Αναποφάσιστος προβλέπεται να είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς ενώ ξεκινά με καλές διαθέσεις στη συνέχεια αναμένονται μπόρες και καταιγίδες και έπειτα σημειώνει ξανά βελτίωση, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Σήμερα, Πέμπτη αναμένονται μπόρες και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ενώ οι καιρικές συνθήκες θα ξεκινήσουν ήπιες, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί εκεί κοντά στο απόγευμα θα αναπτυχθούν συννεφιές αστάθειες. Πρώτα οι μπόρες θα ξεσπάσουν στα ηπειρωτικά, αλλά προς το βράδυ θα επεκταθούν προς το βόρειο Αιγαίο.

Ο καιρός σήμερα

Ειδικότερα, σήμερα, Πέμπτη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, όμως αργότερα, καθώς ο υδράργυρος θα ανέβει και θα έχουμε μέγιστες θερμοκρασιακές τιμές, θα δούμε καταιγιδοφόρα νέφη που θα συνοδεύονται από μπόρες και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα δεν θα έχουν διάρκεια αλλά είναι σε θέση να προβληματίσουν γιατί μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τη Βόρεια Ελλάδα και θα επεκταθούν προς τα κεντρικά τμήματα και προς το εσωτερικό του Πελοποννήσου και τις πρώτες ώρες θα εκτονωθούν προς το βόρειο, βορειοδυτικό και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Αν και η θερμοκρασία έχει σημειώσει μια πτώση, παρόλα αυτά από το πρωί ξεκινάμε σε διψήφιες θερμοκρασιακές τιμές, κοντά στους 13-16 βαθμούς με εξαίρεση το εσωτερικό της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, τη Θράκη, εκεί συναντάμε μονοψήφιες θερμοκρασιακές τιμές. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει με τα ανατολικά και νότια να βλέπουν θερμοκρασίες κοντά στους 27-29 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Παρασκευή το σκηνικό θα είναι ίδιο με σήμερα. Το Σάββατο θα έχουμε δύο τύπους καιρού. Από την Πελοπόννησο και βόρεια θα παρατηρηθεί έντονη αστάθεια με μπότες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα, ενώ νότια θα έχουμε αφρικανική σκόνη και λασποβροχές με τον υδράργυρο να σημειώνει άνοδο ιδιαίτερα προς την περιοχή της Κρήτης.

Την Κυριακή η αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά και βόρεια τμήματα το μεσημέρι, αλλά η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει να υποχωρεί και η ατμόσφαιρα να καθαρίζει.