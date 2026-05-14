Σε προεκλογική εγρήγορση ο Μητσοτάκης ενόψει του Συνεδρίου της ΝΔ - Η απουσία όλο νόημα Καραμανλή

Το σήμα για προεκλογική εγρήγορση του κόμματος θα δώσει ο Πρωθυπουργός στην εναρκτήρια ομιλία του στο Συνέδριο της ΝΔ που ξεκινάει αύριο με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ανεξαρτήτως εάν οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας όπως έχει πει πολλές φορές είτε αν επαληθευτεί το σενάριο για κάλπες το φθινόπωρο, όλα μπαίνουν πια στην τελική ευθεία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη και αστοχίες.

Με διακηρυγμένο στόχο την αυτοδυναμία της ΝΔ και στόχο τη βέλτιστη δυνατή συσπείρωση γα την επίτευξή του, ο Πρωθυπουργός θα θέσει ακόμη πιο εμφατικά τα διλήμματα της κάλπης, επισημαίνοντας πως οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν ποιος θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας σε μία ταραγμένη περίοδο γεμάτη παγκόσμιες αβεβαιότητες, δίνοντας έμφαση στη σταθερότητα και την ασφάλεια.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου και οι θεματικές

Το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα διεξαχθεί στο Metropolitan Expo από αύριο έως την Κυριακή 17 Μαΐου. Αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου.

Το Σάββατο 16 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Σμυρλή, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμου Χαρακόπουλου, των Αντιπροέδρων του κόμματος Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνι Γεωργιάδη και του Εισηγητή της ΝΔ στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Παράλληλα, τη δεύτερη μέρα των εργασιών του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν οι τοποθετήσεις των συνέδρων σε οκτώ θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι: «Κοινωνικό Κράτος για όλους – Νέες προοπτικές και ευκαιρίες», «Ισχυρή Ελλάδα», «Δυνατή Οικονομία – Δυνατή Ελλάδα», «Ελλάδα προορισμός για όλους – Μεγάλα έργα & υποδομές», «Σύγχρονο Κράτος για όλους», «Ασφαλής Ελλάδα», «Με τους νέους οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος» και «2030: Η Ελλάδα δυνατή, η Νέα Δημοκρατία μπροστά». Έχει προγραμματιστεί επίσης side event για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.

Την Κυριακή 17 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής Στέλιου Κονταδάκη, του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Dolors Montserrat, της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και του Δημοκρατικού Συναγερμού Αννίτας Δημητρίου και του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρου Ρουσόπουλου, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola και ο πρώην Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker. Το μεσημέρι θα διεξαχθεί επίσης η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με ομιλία του Πρωθυπουργού.

Στο Συνέδριο θα υπάρχουν περίπτερα ξένων Ιδρυμάτων που έχουν διαχρονική συνεργασία με την ΝΔ (Konrad-Adenauer, Wilfried Martens, Hanns Seidel), περίπτερο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (ΙΔΚΚ), καθώς και δύο περίπτερα νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Απών ο Κώστας Καραμανλής

Στο Συνέδριο της ΝΔ πάντως δεν θα παραστεί ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μεγαλώνοντας το ρήγμα με την παράταξη. Σήμερα παραμονή του Συνεδρίου ο ίδιος θα είναι ομιλητής στην Ξάνθη σε δείπνο του ΣΕΚΕ προς τιμήν του Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα, όπου θα αναφερθεί στη γεωπολιτική συγκυρία, στο ρόλο της Κίνας και τις ελληνο-κινεζικές σχέσεις με απολογισμό της δικής του περιόδου διακυβέρνησης σε αυτό τον τομέα.