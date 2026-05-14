Με θερμή υποδοχή εισήλθε στη σύνοδο κορυφής των δύο υπερδυνάμεων στην Κίνα την Πέμπτη (14/5), ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ από τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Τραμπ στην επιβλητική Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, σε μια εντυπωσιακή τελετή, που έρχεται σε αντίθεση με το τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Σι, χαιρέτησε μέλη της αμερικανικής αντιπροσωπείας, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπάρξει έντονος επικριτής του Πεκίνου.

Ο Τραμπ και ο Σι βρίσκονταν στο κέντρο, ενώ η στρατιωτική μπάντα της Κίνας έπαιζε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ και στη συνέχεια τον κινεζικό εθνικό ύμνο, με κανονιοβολισμούς να ηχούν στον χώρο.

Μαθητές δημοτικού με πολύχρωμες στολές, κρατώντας σημαίες ΗΠΑ και Κίνας, φώναζαν «καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε», την ώρα που ο Τραμπ και ο Σι διέσχιζαν την πλατεία.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου περιλαμβάνει επίσης επίσημο δείπνο στο Μέγαρο του Λαού, ενώ αναμένεται να επισκεφθεί και τον ιστορικό Ναό του Ουρανού, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς όπου οι αυτοκράτορες της Κίνας προσεύχονταν για καλή σοδειά.

Ο Τραμπ μετέβηκε στο Πεκίνο το βράδυ της Τετάρτης με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ενώ συνοδεύτηκε από κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ και ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, στοιχεία που αντανακλούν τις εμπορικές συμφωνίες που επιδιώκει η Ουάσινγκτον.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την έναρξη επίσημων επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο ηγετών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας παραμένουν ιδιαίτερα τεταμένες, με αιχμή ζητήματα εμπορίου, τεχνολογίας και γεωπολιτικών εντάσεων.

Προσδοκίες για εμπορικές συμφωνίες

Η επίσκεψη στο Πεκίνο αποτελεί την πρώτη επίσημη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία, μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ το 2017, συνοδευόμενου τότε από τη σύζυγό του, Μελάνια Τραμπ.

Ο Τραμπ θέτει στο επίκεντρο τις εμπορικές συμφωνίες στους τομείς της γεωργίας, της αεροναυπηγικής και άλλων κλάδων, με πλήθος κορυφαίων επιχειρηματιών να συμμετέχουν στην αμερικανική αποστολή.

Τον Αμερικανό πρόεδρο συνοδεύουν οι επικεφαλής επιχειρηματικών κολοσσών με την Ουάσινγκτον να επιδιώκει το άνοιγμα της κινεζικής αγοράς σε αμερικανικές εταιρείες αιχμής.

Οι δύο ηγέτες τοποθετούν ως προτεραιότητα το εμπόριο. Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν την μονοετή δασμολογική ανακωχή στην οποία συμφώνησαν οι δύο ηγέτες τον περασμένο Οκτώβριο. Επιπλέον επιδιώκουν αύξηση των εμπορικών συναλλαγών.

Ο Τραμπ θα πιέσει για αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο θα ασκήσει πίεση στην Ουάσινγκτον να βάλει τέλος στις έρευνες για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των κινεζικών εταιρειών, έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους δασμούς στα κινεζικά προϊόντα.

Παρατείνεται η δασμολογική ανακοχή

Η ιστορική επίσκεψη Τραμπ άρχισε μέσα σε θετικό κλίμα, με μια ατζέντα με «καυτά» ζητήματα. Στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών βρίσκεται το εμπόριο.

Επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Δεύτερον μείζον ζήτημα η τεχνολογία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα καλέσει το Πεκίνο να ανοίξει για επενδύσεις αμερικανικών εταιρειών ιδίως στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Για αυτόν τον λόγο συνοδεύεται από μία μεγάλη ομάδα κορυφαίων εκπροσώπων του κλάδου, όπως ο Έλον Μασκ και ο Τιμ Κουκ της Apple. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει βεβαίως ανησυχία για ενδεχόμενη βιομηχανική κατασκοπεία από την Κίνα, γεγονός που έχει οδηγήσει και σε περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ.

Σε αυτό το σημείο πρόεδρος Σι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ως μέσο πίεσης αντίστοιχους περιορισμούς στις εξαγωγές κινεζικών σπάνιων γαιών και οι δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία.

Πέρα από τις οικονομικές σχέσεις, υπάρχουν βεβαίως και πολύ κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα που φέρνουν τις δύο πλευρές σε αντιπαράθεση.

Τι θα γίνει με την Ταϊβάν

Το σοβαρότερο για τις διμερείς σχέσεις είναι το ζήτημα της Ταϊβάν, για το οποίο το τελευταίο διάστημα η Ουάσινγκτον δείχνει αναποφάσιστη.

Από τη μια, έχει εγκρίνει μια τεράστια πώληση όπλων στην Ταϊπέι και από την άλλη αποφεύγει να δηλώσει διατεθειμένη να υπερασπιστεί την Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής επίθεσης. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει δηλώσει ότι στόχος των Αμερικανών σε αυτό το ταξίδι είναι να μην αποτελέσει η Ταϊβάν πηγή εντάσεων.

Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Όλες αυτές οι συζητήσεις θα διεξαχθούν βεβαίως υπό τη σκιά του πολέμου στο Ιράν. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια της Κίνας για τον τερματισμό της κρίσης, θεωρείται βέβαιο ότι θα ζητήσει από τον Σι να ασκήσει την επιρροή του στην Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αυτό είναι κάτι που βεβαίως συμφέρει και την Κίνα καθώς είναι από τους μεγαλύτερους αγοραστές πετρελαίου του Ιράν ωστόσο εξίσου βέβαιο είναι ότι ο Σι θα ζητήσει ανταλλάγματα για πιέσει την Τεχεράνη.