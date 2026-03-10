Αναστασία Ντραγκομίροβα: Η 23χρονη αθλήτρια που γράφει ιστορία με μια ξεχωριστή εκπροσώπηση

Η Αναστασία Ντραγκομίροβα γράφει ιστορία καθώς γίνεται η πρώτη Ελληνίδα αθλήτρια που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο 5αθλο όπως ανακοίνωσε ο ΣΕΓΑΣ.

Η Ντραγκομίροβα, η οποία φέτος έχει συγκεντρώσει 4.176 βαθμούς, θα έχει την ευκαιρία να βελτιώσει την επίδοσή της στην παρθενική της εμφάνιση στη συγκεκριμένη κορυφαία διοργάνωση.

Ποια είναι η Αναστασία Ντραγκομίροβα

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έχει καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Ξεκίνησε να αθλείται όταν πήγαινε Δ΄ Δημοτικού.

Κατάλαβα ότι κάνω πρωταθλητισμό με το πρώτο μου μετάλλιο στις Ολυμπιακές Ημέρες το 2019 όταν ήμουν 16 ετών. Αλλά από την πρώτη στιγμή η ρουτίνα μου ήταν έτσι από την πρώτη στιγμή.

Η ζωγραφική είναι το πάθος της και ο τρόπος της να εκφράζεται, οπότε πολλές φορές στις διοργανώσεις θα τη δείτε με ιδιαίτερα σχέδια στα μάτια ανάλογα με το πως νιώθει. «Είναι αστείο να βγάζεις κακία για κάτι που είναι παιδικό. Αστέρια, καρδούλες και χρώματα», έχει δηλώσει για τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να διαβάζει για αυτά.

Λατρεύει τα κινούμενα σχέδια Λίλο και Στιτς. «Οι ιστορίες μας συμβαδίζουν. Η μαμά μου δούλευε πολύ, οπότε μεγάλωσα λίγο με την αδελφή μου. Η αδελφή της Λίλο, η Άννυ την πρόσεχε πολύ όπως κι εμένα η αδελφή μου. Η Λίλο ήθελε να βρει έναν φίλο γιατί ένιωθε μόνη της, όπως κι εγώ γιατί επέλεξα έναν χώρο δύσκολο που ήμουν όλη την ώρα εκεί. Για τους δικούς μου ανθρώπους είμαι ο Στιτς, λίγο περίεργη, λίγο αλλόκοτη. Νιώθω ότι υπάρχει μεγάλη ταύτιση», είχε εξομολογηθεί η Αναστασία Ντραγκομίροβα στο «Πρωίαν σε είδον».

Τα περισσότερα τατουάζ που έχει πάνω της τα έχει κάνει η ίδια.