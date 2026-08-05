Αναστάτωση στο Ηράκλειο από δυνατό κρότο: Έσπασαν τζάμια - Πετάχτηκε ο κόσμος από τα σπίτια του

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (5/8) στην οδό Θερίσσου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν ένας ισχυρός κρότος αναστάτωσε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, από το ωστικό κύμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές, καθώς έσπασαν τζάμια σε κτίρια, ενώ αρκετοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της Πυροσβεστικής, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ισχυρός κρότος φέρεται να προήλθε από εργαστήριο επιχείρησης που βρίσκεται στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμη διευκρινιστεί τα ακριβή αίτια.

Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι ο θόρυβος ήταν τόσο έντονος, ώστε ακούστηκε σε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα. Εργαζόμενος σε επιχείρηση που βρίσκεται περίπου ένα τετράγωνο μακριά από το σημείο δήλωσε πως αρχικά πίστεψε ότι η έκρηξη είχε σημειωθεί στο δικό του κτίριο.

Σύμφωνα πάντα με το cretalive.gr, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ οι Αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στην προέλευση του εκκωφαντικού θορύβου και στα αίτια που τον προκάλεσαν.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι ένα άτομο, το οποίο δεν χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο.