Αναστάτωση στο Παγκράτι: Άγνωστος πυροβόλησε κομμωτήριο

Αναστάτωση στο Παγκράτι τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/8), στις 02:30 συγκεκριμένα, μετά από αλλεπάλληλους πυροβολισμούς που ακούστηκαν, με τους κατοίκους -αναστατωμένοι- να καλούν την Άμεση Δράση.

Σύμφωνα με τον Alpha, ένα άτομο φέρεται να πυροβόλησε τζαμαρία κομμωτηρίου στο Παγκράτι, στην οδό Εκφαντίδου ειδικότερα, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο: «Ακούσαμε έξι πιστολιές, δεν κοίταξα γιατί φοβήθηκα».

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι ότι δεν βρισκόταν κανείς στους χώρους του καταστήματος στην οδό Εκφαντίδου, ενώ οι σφαίρες από το πιστόλι των 9 χιλιοστών τρύπησαν τα ρολά και την εσωτερική τζαμαρία του καταστήματος. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν κάλυκες και θραύσματα από τις σφαίρες.

Ο δράστης των πυροβολισμών στο Παγκράτι αποχώρησε από το σημείο πεζή, ενώ ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είπε στους αστυνομικούς πως το κατάστημα, τους τελευταίους μήνες, παραμένει κλειστό καθώς κάνει ανακαίνιση.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο των προσωπικών διαφορών και ότι ο δράστης έστειλε μήνυμα στον ιδιοκτήτη του κομμωτηρίου στο Παγκράτι.