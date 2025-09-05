Μενού

Αναστάτωση στον Κηφισό με άνδρα που στέκεται στην άκρη της γέφυρας και απειλεί ότι θα πέσει

Επί ποδός οι Αρχές για άνδρα που στέκεται σε επικίνδυνο σημείο του Κηφισού και εικάζεται ότι θέλει να πέσει πάνω σε αυτοκίνητα εν κινήσει.

Αστυνομία στον Άλιμο
Αστυνομική επιχείρηση στον Άλιμο | Eurokinissi
Αναστάτωση προκάλεσε στις Αρχές ένας άνδρας που στέκεται στην άκρη ενός επικίνδυνου σημείου στον Κηφισό.

Εικάζεται ότι απειλεί να πέσει, ενώ στο σημείο έχουν φτάσει αστυνομικοί και ειδικός διαπραγματευτής. 

Βίντεο από κάμερα που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ φαίνεται ο άνδρας να μιλάει στο τηλέφωνο και παράλληλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο, όπου από κάτω περνάνε αυτοκίνητα.

