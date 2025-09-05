Αναστάτωση στον Κηφισό με άνδρα που στέκεται στην άκρη της γέφυρας και απειλεί ότι θα πέσει

Αναστάτωση προκάλεσε στις Αρχές ένας άνδρας που στέκεται στην άκρη ενός επικίνδυνου σημείου στον Κηφισό.

Εικάζεται ότι απειλεί να πέσει, ενώ στο σημείο έχουν φτάσει αστυνομικοί και ειδικός διαπραγματευτής.

Βίντεο από κάμερα που μετέδωσε ο ΣΚΑΙ φαίνεται ο άνδρας να μιλάει στο τηλέφωνο και παράλληλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο ίδιο σημείο, όπου από κάτω περνάνε αυτοκίνητα.