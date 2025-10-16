Αναστάτωση στον Πύργο: Κατέρρευσε κτίριο σε πλατεία - Ζημιές σε οχήματα

Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο.

Ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της Aστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.

Το τοπικό μέσο επισημαίνει πως η κατάσταση του κτιρίου δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του.