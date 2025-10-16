Μενού

Αναστάτωση στον Πύργο: Κατέρρευσε κτίριο σε πλατεία - Ζημιές σε οχήματα

Από την κατάρρευση στον Πύργο έχουν προκληθεί ζημιές σε σπίτια.

Κατέρρευσε σπίτι στην Ηλεία
Κατέρρευσε σπίτι στον Πύργο | ilialive
Πανικός επικράτησε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στην πλατεία Μίκη Θεοδωράκη στον Πύργο.

Ετοιμόρροπο κτίριο στην περιοχή, κατέρρευσε, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Στο σημείο αμέσως έφτασαν δυνάμεις της Aστυνομίας, της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.

Το τοπικό μέσο επισημαίνει πως η κατάσταση του κτιρίου δείχνει πως χρήζει άμεσης κατεδάφισης καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να καταρρεύσουν κι άλλα τμήματά του.

