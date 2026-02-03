Ανατίναζε αυτοκίνητα συγγενών και φίλων επειδή δεν της έδιναν λεφτά: Βίντεο - ντοκουμέντο

Μία γυναίκα τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα φίλων και συγγενών της, εκβιάζοντας χρήματα, σε μία απίστευτη υπόθεση που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία 56χρονη δασκάλα γιόγκα που ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Η γυναίκα, σε 12 ημέρες είχε κάνει τρεις εμπρηστικές επιθέσεις για να τους τιμωρήσει επειδή δεν της είχαν δώσει τα χρήματα που ζητούσε.

Μάλιστα, το 2016 είχε πραγματοποιήσει άλλες δύο εμπρηστικές επιθέσεις, ενώ το ένα αμάξι που είχε κάψει ήταν του πατέρα της!

Σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, φαίνεται ο ιδιοκτήτης ενός αυτοκινήτου να βλέπει το αμάξι του να πιάνει φωτιά και να βγαίνει έξω τη στιγμή που γίνεται η έκρηξη με αποτέλεσμα να νοσηλευθεί αργότερα για τέσσερις ημέρες με εγκαύματα στο σώμα κ στα χέρια.



