Ανατροπή για Βορίζια: Μετά τη βόμβα πυροβολούσαν τα σπίτια των Καργάκηδων - Η αστυνομική δύναμη ήταν για τον... Βορίδη

Σε σοβαρές αποκαλύψεις προχώρησε ο Γιώργος Καλλιακμάνης στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» για το μακελειό στα Βορίζια. Ο αστυνομικός αναλυτής ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη και στο αιματοβαμμένο χωριό, έδωσε στη δημοσιότητα κάποια στοιχεία που έχουν ανατρεπτικό χαρακτήρα στα όσα γνωρίζαμε μέχρι στιγμής.

Όπως χαρακτηριστικά υποστήριξε, το βράδυ που μπήκε η βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, το οποίο βρίσκεται στο άνω μέρος του χωριού και στην πλευρά των Καργάκηδων, άγνωστοι πυροβολούσαν στα σπίτια των Καργάκηδων.

Διαβάστε ακόμα: Στην Κρήτη ο Χρυσοχοΐδης την Παρασκευή για τα Βορίζια: Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

Σφαίρες σφηνώθηκαν σε τοίχους και αυτοκίνητα. Οι Καργάκηδες κάλεσαν την αστυνομία αλλά δεν υπήρχαν δυνάμεις να πάνε. Το επόμενο πρωί πήγε η ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών) για να καταγράψουν και να βγάλουν τα μολύδια από τους τοίχους και τα σπίτια δέχθηκαν ξανά επίθεση από ένα μαύρο τζιπ. Οι αστυνομικοί της ΔΕΕ έπεσαν κάτω για να καλυφθούν.

«Tο βράδυ, μετά την βομβιστική επίθεση στο σπίτι ανέβηκαν δύο άτομα και πυροβόλησαν κατά των Καργάκηδων. Έρχεται η αστυνομία από τη ΔΕΕ (Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών) το επόμενο πρωί και βγάζουν τον μόλυβδο από τις σφαίρες για να ταυτοποιηθούν τα όπλα. Εκείνη την ώρα που βρίσκονται εκεί οι αστυνομικοί, έπεσαν οι πυροβολισμοί από το μαύρο ΙΧ. Και τους φωνάζουν κάποιοι αστυνομικοί «πέστε κάτω», συνέχισε ο κ. Καλλιακμάνης.

Σε ερώτηση της Ανθής Βούλγαρη, γιατί δεν κάλεσαν ενισχύσεις, ο Γιώργος Καλλιακμάνης ανέφερε, γιατί «δεν υπήρχαν αστυνομικές δυνάμεις καθώς ήταν όλοι στην επίθεση που δέχθηκε ο Βορίδης με αυγά» στο Ηράκλειο.

Διαβάστε ακόμα: Επίθεση στον Μάκη Βορίδη στο κέντρο του Ηρακλείου: Δέχθηκε «βροχή» από αυγά και πέτρες σε εστιατόριο

Όλες οι αστυνομικές δυνάμεις απασχολούνταν στο να βρουν τους αντιεξουσιαστές που επιτέθηκαν στον Μάκη Βορίδη σε εστιατόριο στι Ηράκλειο και στην κατάληψη Ευαγγελισμού.

«Σε συγκεκριμένο σημείο πριν γίνουν οι δύο δολοφονίες ήρθε ένα μαύρο ΙΧ σταμάτησε και βγήκαν με τα καλάσνικοφ και έριχναν πυρά κατά των σπιτιών των Κ. Το τελευταίο σπίτι είναι του ενός, του 43χρονου. Από την μέσα πλευρά είναι του Γ.Κ. που συνελήφθη, ήταν και πρόεδρος των κτηνοτρόφων. Πέντε λεπτά πριν τον συλλάβουν ήμουν σπίτι του. τον συνέλαβαν γιατί φαίνεται από το βίντεο ότι είναι αυτός ο οποίος κάθεται πίσω από τον άλλον που πυροβολεί με το καλάσνικοφ στο σπίτι που έγινε η ανατίναξη», ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Απόστολος Λύτρας: «Έστησαν ενέδρα θανάτου στον 39χρονο δολοφονηθέντα»

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας έχει αναλάβει την υπεράσπιση του ενός εκ των κατηγορουμένων την οικογένειας Κ. μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το μακελειό στα Βορίζια.

«Εκπροσωπώ την οικογένεια του δολοφονημένου μαζί με την κ. Μπέρκη και θα παρασταθούμε για να υποστηρίξουμε την κατηγορία. Για τους ανθρώπους που φαίνονται στο βίντεο, δεν έχω κάποια σχέση. Αυτό που είπα είναι ότι δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει από ένα βίντεο και μόνο. Δεν έχω αναλάβει τους ανθρώπους του βίντεο αλλά την οικογένειας του δολοφονημένου. Από αυτά που ανέφερε ο κ. Καλλιακμάνης, αυτό περίπου έχει συμβεί από τις μαρτυρίες σε ό,τι αφορά στον δολοφονημένο. Πέρασε από το σημείο ο άνθρωπος και του είχαν στήσει ενέδρα θανάτου, και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Πήγε ο άνθρωπος στο σπίτι του και άρχισε να δέχεται πυροβολισμούς. Από αυτό που έχω πληροφορηθεί αλλά δεν ξέρω αν αληθεύει γιατί δεν έχω δικογραφία στα χέρια μου, ο δολοφονημένος έχει δεχθεί και σφαίρες διαφορετικού διαμετρήματος, δηλαδή πυροβολήθηκε από διαφορετικά όπλα», τόνισε.

«Εμείς θα υποστηρίξουμε την κατηγορία για την δολοφονία που έγινε. Ήταν εν ψυχρώ δολοφονία και ήταν ένα καρτέρι θανάτου. Ο δολοφονημένος έχει δεχθεί σφαίρες από πολλά άτομα. Τον “γάζωσαν”», συνέχισε.

Η μεταγωγή των συλληφθέντων για το έγκλημα στα Βορίζια | Eurokinissi / Στέφανος Ραπάνης

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ και φέρονται να συμμετείχαν στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Πρόκειται για δύο άνδρες, 25 και 30 ετών, συγγενείς της 56χρονης νοσηλεύτριας, που έχασε τη ζωή της στο αιματηρό περιστατικό του περασμένου Σαββάτου.

Η ανακρίτρια, λόγω της κατάστασής τους, όπως σημειώνει η ΕΡΤ, μετέβη στο νοσοκομείο για να λάβει τις απολογίες τους. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Το κρίσιμο βίντεο και η ταυτοποίηση του δράστη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το βίντεο που δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί από ταράτσα με kαλάσνικοφ. Ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου νεκρού θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα η σφαίρα που την τραυμάτισε θανάσιμα προήλθε από πυρά που έπεσαν από ψηλά.

Η ταυτοποίησή του έγινε, όπως αναφέρουν πηγές, από αδημοσίευτο τμήμα του βίντεο όπου, χωρίς να το αντιληφθεί, φαίνεται καθαρά το πρόσωπό του τη στιγμή που στρέφει το κεφάλι του. Μαζί του συνελήφθη και ένας 48χρονος ξάδελφος του νεκρού, που διακρίνεται δίπλα του στο ίδιο βίντεο, ενώ η εμπλοκή του επιβεβαιώθηκε και από μαρτυρικές καταθέσεις.

«Θολό τοπίο» και ελλιπή στοιχεία, λένε οι συνήγοροι

Οι δικηγόροι τους, Λευτέρης Καρτσώνας και Μαρία Παπαδάκη, έκαναν λόγο για υπόθεση με πολλά κενά, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αποδεικτικό στοιχείο που να συνδέει ευθέως τους πελάτες τους με τα γεγονότα.

Τόνισαν, επίσης, πως το υλικό της δικογραφίας δεν έχει ακόμη παραδοθεί στην υπεράσπιση, ενώ πολλά στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσω διαρροών.

«Μιλάμε για κατηγορίες που επισύρουν ισόβια και δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα. Αναμένουμε τις βαλλιστικές και ιατροδικαστικές εξετάσεις που θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Οι καταθέσεις και τα ευρήματα

Ο 43χρονος είχε ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράνομη οπλοκατοχή, μετά τον εντοπισμό μιας καραμπίνας σε σπηλιά στο κτήμα του.

Η οικογένεια της 56χρονης υποστηρίζει πως η θανατηφόρα βολή ήρθε «από ψηλά», ενώ η πλευρά του 39χρονου νεκρού μιλά για ενέδρα.

Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πάντως, προκύπτουν υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια του 39χρονου, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι και εκείνος είχε πυροβολήσει.

Οι έρευνες συνεχίζονται

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων και του βομβιστή παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η ταυτοποίηση του τελευταίου «είναι θέμα χρόνου», καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάλυση κρίσιμων ευρημάτων.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές στην περιοχή, με την Αστυνομία να διατηρεί ισχυρή παρουσία στα Βορίζια, προκειμένου να αποτραπούν νέα επεισόδια και να αποκατασταθεί η ηρεμία στο χωριό.