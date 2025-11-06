Στην Κρήτη ο Χρυσοχοΐδης την Παρασκευή για τα Βορίζια: Τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει

Στο Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται να βρεθεί την Παρασκευή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναμένεται να ανακοινώσει αυστηροποίηση του πλαισίου της οπλοκατοχής, με φόντο το αιματοκύλισμα στα Βορίζια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, γίνονται συνέχεια διαβουλεύσεις για το τι θα εξαγγείλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με το πρώτο που μελετάται να είναι αυστηροποίηση των νόμων περί όπλων και να μπαίνουν φυλακή οι υπότροποι.

Για τα Βορίζια συγκεκριμένα, φαίνεται να υπάρχει μία ρύθμιση για να ενεργοποιηθούν ζητήματα απαγόρευσης προσέγγισης μελών μίας οικογένειας με τα μέλη μίας άλλης οικογένειας.

Παράλληλα, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα αναγγείλει αύριο τη δημιουργία παραρτήματος του «ελληνικού FBI» στην Κρήτη, ενώ θα δημιουργηθούν ειδικές δυνάμεις παρέμβασης για περιπτώσεις όπως στα Βορίζια. Την ίδια ώρα, θα υπάρξει χαρτογράφηση των εγκληματικών οργανώσεων.

Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια

Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι δύο τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, τα δύο άτομα ηλικίας 25 και 30 ετών, μέλη της οικογένειας της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο αιματηρό επεισόδιο του περασμένου Σαββάτου, απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, η οποία για την διαδικασία αυτή, βρέθηκε στο ΠΑΓΝΗ.

Υπενθυμίζεται ότι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Σε δηλώσεις τους οι συνήγοροι υπεράσπισης τους ανέφεραν ότι πρόκειται για μια δύσκολη υπόθεση, για την οποία προς ώρας «δεν υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται η εμπλοκή κανενός από τους κατηγορουμένους» και πώς υπάρχουν αρκετά σημεία τα οποία «πρέπει να φωτιστούν».

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «υπάρχει ένα θολό τοπίο» σχολιάζοντας πως, ενώ πρόκειται για τόσο σοβαρές κατηγορίες που επισύρουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Εντούτοις «το αποδεικτικό υλικό δυστυχώς το πληροφορούμαστε από τις διαρροές που υπάρχουν από την Αθήνα» και πώς πρέπει να προχωρήσουν στην διαμόρφωση υπερασπιστικής γραμμής, χωρίς να έχουν στοιχεία της δικογραφίας.

«Στην πορεία θα αναδειχθεί ποιος έπραξε και το έπραξε. Αναμένουμε τις βαλλιστικές εξετάσεις και τις ιατροδικαστικές εκθέσεις που ουσιαστικά θα φωτίσουν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης» σχολίασαν από την πλευρά τους οι συνήγοροι Λευτέρης Καρτσωνας και Μαρία Παπαδάκη.

Διαβάστε επίσης: Γιατί το μακελειό στα Βορίζια δεν αποτελεί βεντέτα: Οι άγραφοι κανόνες που την ορίζουν

Πώς οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δύο εμπλεκόμενους στο βίντεο με το καλάσνικοφ

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκεται ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού Φανούρη Καργάκη, που πήρε μέρος στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια και φέρεται να είναι αυτός που τραυμάτισε θανάσιμα την Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Ο θάνατος της 56χρονης οφειλόταν σε διαμπερές τραύμα από ψηλά με Καλάσνικοφ, το οποίο πάντως δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή που ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη πυροβολεί με καλάσνικοφ από ταράτσα, την ημέρα του μακελειού στα Βορίζια.

Καθώς μάλιστα, φέρεται να ήταν ο μόνος που πυροβολούσε από ταράτσα και η σφαίρα που στέρησε την ζωή στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη προερχόταν από ψηλά, θεωρείται από τις Αρχές πως εκείνος ευθύνεται για τον θάνατό της, γι’ αυτό και εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για ανθρωποκτονία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.

«Αναφερόμενη σε αυτό το βίντεο τουλάχιστον για εμένα, δεν μονώνει, δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να προσδιορίσει ούτε να κατηγορήσει καμία αρχή έναν άνθρωπο και μάλιστα με μία τέτοιας βαρύτητας ποινική δίωξη», τόνισε η Θεονύμφη Μπέρκη, δικηγόρος του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε ένα μέρος του βίντεο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι και η κάμερα του ατόμου που τον τράβαγε χωρίς να το καταλάβει εκείνος και ο συνεργός του, κατέγραψε το πρόσωπό του.

Έτσι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Μετά από έκδοση εντάλματος συνελήφθη και ένας ξάδελφος του Φανούρη Καργάκου που στεκόταν δίπλα στον ένοπλο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από δύο μαρτυρικές καταθέσεις.

Είχε προηγηθεί η σύλληψή του γαμπρού χθες στο πλαίσιο του αυτοφώρου για παράνομη οπλοκατοχή εξαιτίας μίας καραμπίνας που βρέθηκε σε σπηλιά στο κτήμα του.

Όπως τόνισε αδελφή της 56χρονης νεκρής: «αυτός ήταν από ψηλά που έφαγε την σφαίρα. Εγώ την έφαγα 100% από τον Φανούρη».

Για τις Αρχές θεωρείται βέβαιο πως και ο 39χρονος νεκρός πυροβολούσε, καθώς βρέθηκαν έντονα υπολείμματα πυρίτιδας στα χέρια του, κάτι που αρνείται η δική του οικογένεια, αφού ο δικηγόρος τους κάνει λόγο για ενέδρα.

Ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος οικογένειας ανέφερε πως, «ήταν μια ενέδρα σύμφωνα με αυτά τουλάχιστον που εγώ μπορώ να γνωρίζω μέχρι στιγμής».

Η έρευνα για την ταυτοποίηση και του βομβιστή, σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε καλό δρόμο και θεωρείται θέμα χρόνου. «Αυτή είναι μια ξεχωριστή έρευνα και αναγνωρίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα οι αστυνομικοί θα έχουν στοιχεία και για αυτό. Αναμένουμε κάποιες αναλύσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όμως προχωράμε πολύ καλά και με πολύ γοργά βήματα θα έλεγα», τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας παραμένουν αδιάκοπες. Χθες το βράδυ προσήχθησαν τρία άτομα που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί ενώ σήμερα έγιναν 5 κατ’ οίκον έρευνες και προσαγωγές για άλλη υπόθεση που αφορά σε ζωοκλοπές. Η έρευνα για τον εντοπισμό των όπλων συνεχίζεται.

Οι έρευνες στην περιοχή με έντονη παρουσία της Αστυνομίας θα συνεχιστεί μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία.

Συνεχείς έλεγχοι της αστυνομίας στην περιοχή

Το κλίμα που επικρατεί στην περιοχή είναι βαρύ. Το χωριό είναι «έρημο», με την αστυνομία έξω από αυτό να συνεχίζει τους ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή.

Ελέχγει πλέον όποιον επιχειρεί να εισέλθει από οποιαδήποτε είσοδο. Μάλιστα, δεν εξαιρούνται ούτε τα τηλεοπτικά συνεργεία από τον αυστηρό αυτό έλεγχο.

Παράλληλα, ερευνητικές επιχειρήσεις διεξάγονται στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό όπλων και άλλων στοιχείων που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση του μακελειού. Η αστυνομία βρίσκεται ακόμα και στα σοκάκια του χωριού, ιδιαίτερα στο σημείο όπου βρίσκονται τα δύο σπίτια των οικογενειών των θυμάτων.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν σε σημεία-κλειδιά, ενώ περιπολικά κινούνται αδιάκοπα στους γύρω δρόμους. Όπως έχει ανακοινωθεί, οι αρχές θα παραμείνουν στην περιοχή μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, όχι μόνο τώρα αλλά και την επόμενη μέρα.