Ανατροπή στη Φοινικούντα: Ποιον δείχνει η ανακρίτρια ως φυσικό αυτουργό

Ανατροπή φαίνεται πως προκύπτει στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς πλέον θεωρείται πιθανό ότι ο 22χρονος θεωρούμενος ηθικός αυτουργός είχε ενεργό εμπλοκή στο έγκλημα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δύο 22χρονοι επιβαίνοντες στο σκούτερ βρέθηκαν στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, ενώ έλαβαν προθεσμία, προκειμένου να λάβουν γνώση των κατηγοριών.

Στον 22χρονο που είχε αποδοθεί αρχικά ο ρόλος του συνεργού και του ηθικού αυτουργού, η ανακρίτρια αποδίδει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, ωστόσο ο ίδιος το αρνείται και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη.

Φοινικούντα: Πρόσωπο - «κλειδί» ο 33χρονος ανιψιός

Σε πρόσωπο - «κλειδί» αναδεικνύεται ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς και οι αναζητήσεις που έκανε στο Chat Gpt.

Ο ίδιος δεν αρνήθηκε ούτε επιβεβαίωσε ότι το όχημά του εθεάθη κοντά στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, όπου πέντε λεπτά μετά εμφανίστηκε ο 22χρονος φυσικός αυτουργός, κάτι το οποίο ο 33χρονος απέδωσε σε σύμπτωση.

Επιπλέον ο 33χρονος ανιψιός πραγματοποιούσε περίεργες αναζητήσεις στο Chat Gpt πριν τη δολοφονία, για το ενδεχόμενο δολοφονίας και πώς εξαφανίζονται τα ίχνη, ενώ το γεγονός ότι το φονικό έγινε την επόμενη ημέρα, το αποδίδει σε μία ακόμα σύμπτωση.

Μάλιστα, 15 ημέρες πριν το φονικό είχε αναζητήσει το πώς θα μπορούσε να επενδύσει τρία εκατομμύρια ευρώ.