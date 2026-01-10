Μενού

Φοινικούντα: Ξανά ενώπιον ανακριτή οι δύο 22χρονοι - Αμφιβολίες για το ποιος πάτησε τη σκανδάλη

Οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, οδηγήθηκαν ξανά στον ανακριτή, καθώς προκύπτουν αμφιβολίες για το πάτησε τη σκανδάλη.

δικαστήριο
Δικαστήριο | EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις στην υπόθεσης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς βρέθηκαν ξανά ενώπιον ανακριτή οι δύο 22χρονοι, που κατηγορούνται για φυσική και ηθική αυτουργία και έχουν κριθεί προφυλακιστέοι.

Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται προσωρινά στις φυλακές Ναυπλίου από τις 20 Οκτωβρίου μέχρι τη δίκη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, βρέθηκαν ξανά ενώπιον ανακριτή, προκειμένου να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. καθώς έχουν προκύψει αμφιβολίες για το ποιος πραγματικά εισέβαλε στο κάμπινγκ και πάτησε τη σκανδάλη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο να αλλάξουν ρόλους, καθώς νέα στοιχεία προκύπτουν για την δική τους συμμετοχή.

Επισημαίνεται πως ο πρώτος 22χρονος φερόμενος συνεργός είχε κατονομάσει τον φίλο του, τον επίσης 22χρονο Ελληνοβρετανό ως φυσικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος δεν εισήλθε στο κάμπινγκ και ότι διέφυγε κολυμπώντας μέχρι την Καλαμάτα.

Ωστόσο, από τη δίμηνη έρευνα της ανακρίτριας και την αξιοποίηση στοιχείων από την έρευνα της αστυνομίας, φαίνεται να προκύπτει ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που εισήλθε στο κάμπινγκ το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, κατά το οποίο διαπράχθηκε το έγκλημα.

Παράλληλα, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να λυθεί το μυστήριο για το πού βρίσκεται το όπλο, με το οποίο έγινε η δολοφονία αλλά και το σκούτερ, με το οποίο διέφυγαν οι δράστες.

 

