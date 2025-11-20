«Ποτέ δεν έκανε challenge» - Tι λέει ο παππούς του 22χρονου που πέθανε επειδή έφαγε ολόκληρο μπέρκερ

Νέες πληροφορίες για τον 22χρονο που έχασε την ζωή του επειδή κατάπιε αμάσητο μπέργκερ, αποκάλυψε ο παπούς του, μιλώντας στην εκπομπή «Το ‘Χουμε!» για όσα γνωρίζει για το τραγικό περιστατικό.

Περιγράφοντας τα γεγονότα, ο παππους του άτυχου νεαρού αποκάλυψε πως ο εγγονός του δεν πνίγηκε επειδή κάνανε με τους φίλους τους κάποιο challenge, αλλά επειδή δεν μάσησε την τελευταία μπουκιά από το φαγητό του:

«Ο εγγονός ήρθε από την Κω. Δούλευε εκεί και πήγε Αθήνα να χαιρετήσει τους φίλους του και βγήκαν να φάνε κάτι εκεί», είπε αρχικά και συνέχισε: «την ώρα που τρώγανε, τελευταία μπουκιά για να φάει, δεν την πολυ μάσησε και πήγε και φράκαρε στον λαιμό του. Χωρίς να είναι challenge χωρίς τίποτα»

«Τον έπιασε πανικός, το παιδί χτυπιόταν μόνο του στην κολώνα για να μπορέσει να φύγει αυτό το πράγμα», συμπλήρωσε.

Ο ίδιος έκανε έκκληση μέσω της εκπομπής να σταματήσει να διαδίδεται στα μέσα πως ο εγγονός του έχασε την ζωή του από challenge, καθώς κάτι τέτοιο «σπιλώνει την μνήμη του».

Συγκινημένος είπε καταληκτικά: «Ήταν από τα καλύτερα παιδιά. Σε κανένα, ούτε στον εχθρό σου δεν εύχεσα;ι τέτοιο πράγμα».