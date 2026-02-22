Άνδρας κόλλαγε HIV γυναίκες που γνώριζε στα social media και γινόταν καπνός - «Σας μιλάω για να σας κολλήσω»

Σοκ έχει προκαλέσει μια υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας τη δράση ενός άνδρα ο οποίος, αν και ήξερε πως είναι φορέας του ιού HIV, προσπαθούσε να τον μεταδώσει σε γυναίκες που γνώριζε μέσω social media.

Ο δράστης γνώρισε το θύμα μέσω εφαρμογής γνωριμιών πριν από μερικά χρόνια. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στον Alpha η δικηγόρος της κοπέλας, Μαρκέλλα Αλιγηζάκη, ο κατηγορούμενος δρούσε με τον εξής τρόπο:

Εντόπιζε γυναίκες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις έπειθε να συναντηθούν και φρόντιζε κατά τη σεξουαλική επαφή να μην λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Στην συνέχεια «γινόταν καπνός» διαγράφοντας τα ψηφιακά του ίχνη ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί.

Το θρασύτατο μήνυμα του δράστη

Την επόμενη ημέρας από τη συνάντηση, το θύμα έλαβε ένα κυνικό μήνυμα από τον δράστη, ο οποίος έλεγε:

«Ήθελα απλά να σε ενημερώσω ότι έχω AIDS. Επίτηδες μιλάω σε όλες, για να σας κολλήσω».

Η κοπέλα αναγκάστηκε να υποβληθεί άμεσα σε προληπτική αντιρετροϊκή αγωγή, προκειμένου να εξουδετερωθεί ο ιός σε περίπτωση που της είχε μεταδοθεί. Παράλληλα, έκανε μήνυση, η οποία οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Αρνήθηκε τα πάντα

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τα πάντα, ισχυριζόμενος πως το μήνυμα στάλθηκε μόνο για να «φοβίσει» την κοπέλα ώστε να μην τον ενοχλήσει ξανά. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε:

«Δεν έχω AIDS, απλά έχω λοίμωξη στον HIV... Είμαι θετικός και τώρα το ιικό μου φορτίο είναι πολύ μηδενικό. Όταν βρεθήκαμε, την επόμενη μέρα της έστειλα ένα μήνυμα και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Γενικά ήθελα απλά να της πω ότι έχω μια αρρώστια για να μην με ξαναενοχλήσει. Στην ουσία της το είπα για να τη φοβερίσω... Δεν το γνώριζα το θέμα υγείας της. Όταν με κάλεσαν από την αστυνομία, το έμαθα και δέχτηκα να κάνω εξετάσεις και βγήκα θετικός».

Η υπόθεση έφτασε στις δικαστικές αίθουσες, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας να μην πείθεται από τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου.

Ο άνδρας κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, με το δικαστήριο να αποφασίζει ποινή κάθειρξης πέντε ετών.