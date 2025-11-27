Μενού

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Φοινικούντα - Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις

Ανεμοστρόβιλος σάρωσε στο πέρασμά του την περιοχή της Φοινικούντας, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Reader symbol
Newsroom
Φοινικούντα Μεσσηνίας
  • Α-
  • Α+

Εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν σήμερα (27/11) από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι της περιοχής της Φοινικούντας, έπειτα από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από το δυτικό μέτωπο της Μεσσηνίας

Ένα σκηνικό καταστροφής με ξεριζωμένα δέντρα, ζημιές σε σπίτια και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πεσμένες κολώνες της ΔΕΗ. Ό,τι άφησε στο πέρασμά του ο ανεμοστρόβιλος. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, πέρα από τις σημαντικές υλικές καταστροφές. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας «Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί…». 

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε το παράλιο μέτωπο της περιοχής λίγο μετά τις 7 π.μ. προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. 

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα:

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ