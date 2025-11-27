Ανεμοστρόβιλος σάρωσε τη Φοινικούντα - Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις

Εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν σήμερα (27/11) από νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι της περιοχής της Φοινικούντας, έπειτα από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου από το δυτικό μέτωπο της Μεσσηνίας.
Ένα σκηνικό καταστροφής με ξεριζωμένα δέντρα, ζημιές σε σπίτια και ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, πεσμένες κολώνες της ΔΕΗ. Ό,τι άφησε στο πέρασμά του ο ανεμοστρόβιλος. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, πέρα από τις σημαντικές υλικές καταστροφές. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρχος Πύλου - Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας «Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί…».
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε το παράλιο μέτωπο της περιοχής λίγο μετά τις 7 π.μ. προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.
Οι δηλώσεις του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα:
