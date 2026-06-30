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Ανετράπη νταλίκα στην Αθηνών - Κορίνθου - Γέμισε ο αυτοκινητόδρομος καρπούζια

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, όταν νταλίκα που μετέφερε καρπούζια ανετράπη, με αποτέλεσμα το φορτίο να σκορπίσει στον δρόμο.

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Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών - Κορίνθου
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών - Κορίνθου | korinthostv.gr
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Τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα πριν από λίγο στην Ολυμπία Οδό, όταν νταλίκα που μετέφερε φορτίο με καρπούζια ανετράπη μετά τα διόδια Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του korinthostv.gr, η ανατροπή της νταλίκας είχε ως αποτέλεσμα το φορτίο να διασκορπιστεί στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου.

Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών - Κορίνθου
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών - Κορίνθου | korinthostv.gr
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών - Κορίνθου
Ανατροπή νταλίκας στην Αθηνών - Κορίνθου | korinthostv.gr

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και οχήματα προκειμένου να απομακρυνθεί η νταλίκα και να καθαριστεί ο δρόμος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο μεταφέρθηκε προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

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