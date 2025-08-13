Ανεξέλεγκτη η φωτιά στα Συχαινά Πατρών – Φλέγεται η δυτική Αχαΐα

Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά στη δυτική Αχαΐα, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – που εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Χαρακτηριστικές για τη δύσκολη νύχτα που έχουν μπροστά τους οι κάτοικοι της δυτικής Αχαΐας είναι δηλώσεις του δημάρχου της περιοχής Γρηγόρη Αλεξόπουλου.

Ο κ. Αλεξόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι η πυρκαγιά μαίνεται ανεξέλεγκτη σε τομείς της δυτικής Αχαΐας.

Είπε πως «γυρνάς γύρω-γύρω και βλέπεις παντού φλόγες» και προειδοποίησε: «Η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, αλλά αν κατά την διάρκεια της νύχτας ενισχυθούν, φοβάμαι ότι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα».

Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν πάντως ισχυρές δυνάμεις: 140 πυροσβέστες, πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 41 οχήματα, καθώς και μηχανήματα έργου και υδροφόρες που έχουν διατεθεί από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ταυτόχρονα, εκτός ελέγχου βρίσκεται επίσης φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Τρίτη το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Συχαινών της Πάτρας. Στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 12 οχήματα, ενώ συνδράμουν τις προσπάθειές τους υδροφόρες ΟΤΑ.

Νέο 112 στα Συχαινά

Νέο μήνυμα εστάλη από το 112, κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς Πάτρα, λόγω της πυρκαγιάς στη περιοχή, και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Παράλληλα, σε ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση ανθρώπων από κατασκήνωση.