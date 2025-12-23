Ανεξήγητος θάνατος βρέφους δίπλα στους γονείς του – Συγκλονίζουν οι νέες μαρτυρίες

Τέσσερις ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο ενός βρέφους 5 μηνών, που κοιμόταν στο κρεβάτι μαζί με τους γονείς και το δίδυμο αδερφάκι του, η οικογένεια εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις.

Οι γονείς, οι στενοί συγγενείς και φίλοι μίλησαν στο MEGA, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές και τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Ο παππούς του βρέφους περιέγραψε τις τελευταίες ώρες πριν από την τραγωδία:

«Μέχρι τις 3 που κοιμηθήκαμε, ήταν σφεντόνα το παιδί. Έπαιζε, χαμογελούσε, κάνανε παιχνίδια. Το πρωί που πήγαν να την ξυπνήσουν, δεν ξυπνούσε… φώναζαν».

Οι γονείς: «Δεν κοιμόμασταν συστηματικά μαζί τους»

Η 19χρονη μητέρα εξήγησε ότι τα δίδυμα ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα εκείνο το βράδυ, γι’ αυτό και τα πήραν στο κρεβάτι τους.

«Δεν είμαστε ούτε οι πρώτοι ούτε οι τελευταίοι που βάλαμε τα παιδιά στο κρεβάτι μας. Έχουν την κούνια τους. Εκείνο το βράδυ όμως έκλαιγαν πολύ».

Ωστόσο, η γιαγιά του βρέφους υποστηρίζει ότι αυτό συνέβαινε συχνότερα απ’ όσο παραδέχονται οι γονείς, λέγοντας πως τους είχε προειδοποιήσει.

Η προγιαγιά του παιδιού μίλησε για πρώτη φορά στο Live News, εμφανώς συγκλονισμένη:

«Όλοι οι γονείς τα παιδιά τους τα μεγάλωσαν στα κρεβάτια. Η 19χρονη φοβόταν για τα παιδιά της και προσπαθούσε να είναι ξύπνια».

Τι αποκλείει η μητέρα

Κάποιοι συγγενείς εκτιμούν ότι το βρέφος ίσως καταπλακώθηκε κατά λάθος από τον πατέρα. Η μητέρα, όμως, το αρνείται κατηγορηματικά:

«Αναγκαστήκαμε να τα βάλουμε μαζί μας στο κρεβάτι με ειδικά διαχωριστικά, τις “φωλιές” τους. Δεν υπάρχει για εμάς το σενάριο να καταπλακώθηκε».

«Το παιδί ήταν υγιέστατο» – Τι λέει οικογενειακή φίλη

Σύμφωνα με στενή φίλη της οικογένειας, το βρέφος είχε πρόσφατα νοσηλευτεί για ουρολοίμωξη, αλλά οι γιατροί είχαν αποκλείσει οποιοδήποτε παθολογικό πρόβλημα.

«Το παιδί ‘ξεσκονίστηκε’ στο Παίδων μέχρι να βρουν την ουρολοίμωξη. Δεν υπήρχε παθολογική αιτία».

Ο πατέρας σε σοκ – «Δεν μας έχει μιλήσει»

Η προγιαγιά περιέγραψε την ψυχολογική κατάσταση του πατέρα:

«Δεν μας έχει μιλήσει. Δεν λέει κουβέντα σε κανέναν. Δεν μπορούμε να επιμένουμε. Περιμένουμε τα αποτελέσματα».

Αναφέρθηκε επίσης στο νεαρό ζευγάρι και στα σχέδιά τους:

«Ήταν να παντρευτούν, αλλά δεν πρόλαβαν. Μετά θα έκαναν θρησκευτικό για να βαφτίσουν τα παιδάκια τους…».