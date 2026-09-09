Άνευ σχολίου: Πήγε διακοπές στα Χανιά, τον τσίμπησαν κουνούπια και ζητούσε τα λεφτά του πίσω

Οι ιστορίες... τρέλας με τουρίστες στην Ελλάδα δεν έχουν τέλος. Ένας επισκέπτης στα Χανιά ζήτησε από το ξενοδοχείο όπου κατέλυσε να του επιστρέψει τα χρήματά του γιατί τον τσίμπησαν κουνούπια.

Ο επισκέπτης έκανε check out από το δωμάτιό του, χωρίς να κάνει κάποιο σχόλιο για τη διαμονή του, όπως σημείωσε στο Action24 ο Κυριάκος Κώτσογλου, εντεταλμένος σύμβουλος της περιφέρειας Κρήτης.

Αργότερα, επικοινώνησε με τη μονάδα για να ενημερώσει ότι τον έχουν τσιμπήσει τα έντομα και ζητούσε να γίνει έλεγχος στο δωμάτιό του για να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν εκεί τα κουνούπια. Επίσης, ζητούσε μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων του.

Το ξενοδοχείο έβαλε μία εταιρεία να κάνει τον έλεγχο και ενημέρωσε τον επισκέπτη ότι δεν βρέθηκε τίποτα ούτε στο δωμάτιο, ούτε στο στρώμα του.

Αλλά, εκείνος επέμεινε. Έστειλε αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο για να ρωτήσει εάν το συνεργείο που έκανε την έρευνα ήταν διαπιστευμένο ακόμα και εάν έγινε πράγματι η έρευνα. Το αίτημα μεταφέρθηκε ύστερα στην περιφέρεια.

«Εγώ μίλησα μαζί τους, μου είπαν ότι άλλαξαν στρώμα και το παλιό ήταν καλό» σημείωσε ο κ. Κώτσογλου και εξήγησε: «το παράπονο εκφράζεται, ενίοτε από κάποιον άνθρωπο που έχει μία γκρίζα ζώνη στο μυαλό του ή κάποιον που έχει πράγματι ταλαιπωρηθεί από κάτι και πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία».

Τελικώς, επικοινώνησε με τον τουρίστα για να τον ενημερώσει. Εκείνος, παραιτήθηκε από κάθε αξίωση χρημάτων και δήλωσε στεναχωρημένος με το πώς έληξαν οι διακοπές του.

«Θεωρώ το θέμα λήξαν, είμαι λίγο στεναχωρημένος, καταλαβαίνω ότι μου συνέβη εκτός δωματίου» ήταν η απάντησή του.