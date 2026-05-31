Ανήλικοι ξυλοκόπησαν και λήστεψαν 20χρονη: Είχαν συλληφθεί ξανά στο παρελθόν

Στιγμές τρόμου έζησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (30/5) μία 20χρονη στο κέντρο της Αθήνας, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης και ληστείας από συμμορία τεσσάρων ανηλίκων στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4:00 το πρωί, όταν οι τέσσερις ανήλικοι δράστες –δύο κορίτσια και δύο αγόρια ηλικίας από 14 έως 16 ετών– προσέγγισαν τη νεαρή, ενώ περπατούσε.

Οι ανήλικοι φέρονται να της επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τη στο πρόσωπο και την κοιλιά. Αφού την ακινητοποίησαν με τη βία, άρπαξαν το κινητό της τηλέφωνο και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν λίγο αργότερα να εντοπίσουν τους τέσσερις ανήλικους σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης και να τους συλλάβουν.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την έρευνα των Αρχών, οι τέσσερις συλληφθέντες δεν ήταν άγνωστοι στις αστυνομικές υπηρεσίες, καθώς είχαν βρεθεί ξανά αντιμέτωποι με τον νόμο πριν από λίγους μήνες για υπόθεση ληστείας.