Συμπλοκή ανηλίκων στην Καλλιθέα: Στο νοσοκομείο δύο παιδιά - Επτά συλλήψεις

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/5) στην Καλλιθέα.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 23:00 στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους μια ομάδα περίπου 10 ανηλίκων, επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο.
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη επτά νεαρών, ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
- Τραγωδία στο Βέλγιο: Αναφορές για 4 νεκρούς από τη σύγκρουση σχολικού με τρένο - Ανάμεσά στους 2 έφηβοι
- Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη τα νέα κόμματα με Τσίπρα στη 2η θέση - Τι ισχύει για την Καρυστιανού
- «Μπαμπά, πήρα πτυχίο!»: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου συγκινεί το διαδίκτυο
- «Η Αριστερά απέκτησε σεξαπίλ»: Όταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνίστησε σε ελληνική σειρά
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.