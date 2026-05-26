Συμπλοκή ανηλίκων στην Καλλιθέα: Στο νοσοκομείο δύο παιδιά - Επτά συλλήψεις

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να μεταφερθούν στο νοσοκομείο δύο παιδιά και να πραγματοποιηθούν επτά συλλήψεις.

Περιπολικό της αστυνομίας | INTIME
Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (26/5) στην Καλλιθέα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 23:00 στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους μια ομάδα περίπου 10 ανηλίκων, επιτέθηκαν σε έναν 17χρονο και έναν 18χρονο.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των θυμάτων, το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη επτά νεαρών, ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από τα θύματα ως συμμετέχοντες στην επίθεση. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

