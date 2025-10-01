Ανησυχία για την περίεργη οσμή στο νερό στα νότια προάστια της Αθήνας

Αναστάτωση και ανησυχία προκάλεσαν σε χιλιάδες κατοίκους των νοτίων προαστίων της Αθήνας τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφηκαν με την ποιότητα του νερού το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες έχει έντονη οσμή αλλά και γεύση χλωρίου.

Κάτοικοι αρκετών περιοχών υποστηρίζουν ότι έσπασε ένα αγωγός με λύματα και η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στη διοχέτευση μεγάλων ποσοτήτων χλωρίου στο δίκτυο για να μην υπάρξει κίνδυνος για τους καταναλωτές.

Αργά τη νύχτα της Τρίτης από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώθηκε ότι, λόγω έκτακτων χειρισμών εξαιτίας βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης, παρατηρήθηκε διαφοροποίηση οσμής στο νερό της βρύσης, στις περιοχές Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Δάφνης, Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Νέου Κόσμου.

Η ΕΥΔΑΠ, με ανακοίνωσή της, διαβεβαιώνει ότι δεν υφίσταται θέμα με την ποιότητα του νερού και ότι το φαινόμενο είναι παροδικό.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθημερινά ώστε οι πολίτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια το αγαθό του νερού, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά και με ταχύτητα τα έκτακτα περιστατικά που προκύπτουν».

Νωρίτερα, αρκετοί κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν εμφιαλωμένο νερό από τα μίνι μάρκετ, ενώ οι δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου και Δάφνης Υμηττού εξέδωσαν την ακόλουθη ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία:

«Μετά από διαμαρτυρίες δημοτών για έντονη οσμή του νερού του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ οι Δήμαρχοι Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης και Δάφνης-Υμηττού Νίκος Τσιλίφης ήρθαν άμεσα σε απευθείας επικοινωνία τόσο με τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ κ. Στεργίου, όσο και με υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΥΔΑΠ, ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ποιότητα και την ασφάλεια του νερού.



Τα στελέχη της ΕΥΔΑΠ εμφανίστηκαν καθησυχαστικά και οι δύο Δήμαρχοι ζήτησαν να εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση που να βεβαιώνει επίσημα ότι η συγκεκριμένη οσμή δεν ενέχει οποιονδήποτε κίνδυνο για τη δημόσια υγεία».