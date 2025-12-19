Άνω Λιόσια: «Βροχή» από σφαίρες σε κατάστημα πώλησης χαλιών

Ένοπλο περιστατικό με «βροχή» από πυροβολισμούς σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, περίπου στις 19:20 το απόγευμα, άγνωστο άτομο, στάθηκε μπροστά από την κεντρική είσοδο καταστήματος πώλησης χαλιών και άνοιξε πυρ με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο μετά από κλήσεις περίοικων να εντοπίζουν10 κάλυκες των 9 χιλιοστών.
Από την αυτοψία στο σημείο οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας εντόπισαν επτά τρύπες στην τζαμαρία και το ρόλο της επιχείρησης η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή και δεν κινδύνεψε κάποιος εργαζόμενος.
