Άνω Λιόσια: Οκτώ συλλήψεις από επιχειρησιακή δράση της Αστυνομίας

Σε οκτώ συλλήψεις προέβη ειδική επιχειρησιακή δράση της Αστυνομίας σε Ζεφύρι και Άνω Λιόσια για κατοχή ύποπτων αντικειμένων προχθές, 12/9.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η αστυνομία σήμερα 14/9, σε ειδική επιχειρησιακή δράση σε οικισμούς του Ζεφυρίου και των Άνω Λιοσίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, φυσίγγια, ηχεία υψηλής ισχύος, καταγραφικά μηχανήματα και πλήθος καμερών παρακολούθησης, ενώ συνελήφθησαν οκτώ άτομα.

«Σκοπός της ειδικής επιχειρησιακής δράσης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά το Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν αφορούν τις εξής παραβάσεις: κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση του νόμου περί όπλων, προσωπικών δεδομένων και εξαρτησιογόνων ουσιών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές, ενώ ακόμα αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία.

Αναλυτικά τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν από τις οικίες των οκτώ συλληφθέντων:

καραμπίνα

43- φυσίγγια

μαχαίρι τύπου «ματσέτα»

29- φαρμακευτικά δισκία

10- ηχεία υψηλής ισχύος

ενισχυτής

29- κάμερες παρακολούθησης

καταγραφικά μηχανήματα

το χρηματικό ποσό των -7.695- ευρώ.

Σύμφωνα με δήλωση της Αστυνομίας οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή ενώ παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.