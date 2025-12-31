Ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου δύο αδελφών στη Ναύπακτο - Οι διαθήκες και η «μυστική» οικιακή βοηθός

Ανατροπή στην υπόθεση θανάτου δύο αδελφών, μίας 89χρονης και του 84χρονου αδερφού της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που ξέσπασε στη Ναύπακτο τον Φεβρουάριο του 2024.

Μέχρι στιγμής, το τραγικό συμβάν είχε θεωρηθεί ατύχημα πλέον όμως η Αστυνομία εξετάζει το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας, καθώς νέα στοιχεία για την υπόθεση ήρθαν στην επιφάνεια.

«Από την τοξικολογική εξέταση εντοπίστηκε ότι ο αδερφός είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια χωρίς αυτά να έχουν συνταγογραφηθεί και δεν υπάρχει τέτοια εικόνα ότι έπαιρνε τέτοιου είδους χάπια», είχε αποκαλύψει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Υπενθυμίζεται πως είχε επικρατήσει το σενάριο ότι ο αδερφός έβαλε φωτιά στο δωμάτιο απελπισμένος από την κακή κατάσταση υγείας της αδελφής του.

Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την εκπομπή Live News, η ιατροδικαστική χαρακτηρίστηκε ασαφής και πλέον η υπόθεση ερευνάται από τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών.

Οι πέντε διαθήκες

Τα δύο αδέρφια έμεναν μαζί τουλάχιστον 8 χρόνια ενώ ο 84χρονος είχε ζήσει χρόνια στη Γερμανία δημιουργώντας περιουσιακά στοιχεία.

Το εντυπωσιακό και παράλληλα ύποπτο, όμως, στην υπόθεση είναι οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο των ηλικιωμένων.

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν πως τελικά ο θάνατός τους δεν θεωρείται ατύχημα, με τις έρευνες να εστιάζουν τόσο στις διαθήκες αλλά και σε πρόσωπα που ανήκουν στο κοντινό τους περιβάλλον.

«Βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο»

Συγγενής των δύο αδελφών μιλώντας στο Live News αποκαλύπτει πως το οικογενειακό τους περιβάλλον δεν γνώριζε πως τα δύο αδέλφια είχαν οικιακή βοηθό.

Μάλιστα, όπως λέει, έχει βρεθεί μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή τους βοηθό κάτι που και οι ίδιοι ερευνούν.

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα», είπε χαρακτηριστικά,.

Όπως αποκαλύπτει ο ίδιος: «Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη. Γενικά, οι άνθρωποι στην υγεία τους ήταν μια χαρά παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν άλλη οικογένεια εκτός από εμάς. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, γιατί έχασαν ξαφνικά την άλλη τους αδελφή και αυτό τους είχε στοιχίσει.

Συνεχίζοντας τις αποκαλύψεις, είπε: «Είναι περίεργο που δεν μου είχαν πει ότι είχαν οικιακή βοηθό. Εγώ την είδα πρώτη φορά στην κηδεία τους και μιλήσαμε μόνο 5 λεπτά. Μου είπε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο δωμάτιο, ενώ το σπίτι δεν κάηκε. Δηλαδή, η φωτιά ήταν τοπική!»,

«Το άλλο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τα δύο αδέλφια κοιμούνταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ο καθένας στο δικό του, αλλά βρέθηκαν καμένοι στο ίδιο δωμάτιο. Ακούσαμε ότι μάλλον βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο και αυτό είναι που ψάχνουμε να διαπιστώσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί» είπε καταληκτικά.