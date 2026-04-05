Ανοιχτά εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ σήμερα - Αναλυτικά το ωράριο

Ανοιχτά είναι τα εμπορικά καταστήματα και ορισμένα σούπερ μάρκετ την Κυριακή (05/04), λόγω του εορταστικού ωραρίου για το Πάσχα.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 16:00, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών σε μια περίοδο αυξημένης εμπορικής κίνησης.

Το ωράριο των σούπερ μάρκετ σήμερα (05/04)

Όσον αφορά στα σούπερ μάρκετ, θα λειτουργήσουν με διαφοροποιήσεις στο ωράριο.

Ενδεικτικά, η αλυσίδα Lild θα έχει ανοιχτά καταστήματα από τις 11:00 έως και τις 20:00, η αλυσίδα MyMarket θα λειτουργήσει με επιλεγμένα καταστήματα, τα οποία θα είναι ανοιχτά από τις 11:00 έως τις 17:00. Μπορείτε να δείτε εδώ ποια θα είναι ανοιχτά.

Ο Μασούτης θα εξυπηρετεί το κοινό με επιλεγμένα σημεία πώλησης από τις 11:00 έως τις 16:00. Το Mediterranean Cosmos θα λειτουργεί 11:00 με 20:00 και αυτό στο αερορόμιο Μακεδονία 07:00 με 23:00. Αναλυτικά, εδώ τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά.

Τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και ΑΒ Βασιλόπουλος, θα παραμείνουν κλειστά.

Το ωράριο των καταστημάτων τη Μεγάλη Εβδομάδα

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, τη Μεγάλη Εβδομάδα τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο.

Αναλυτικά:

Μεγάλη Δευτέρα: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Τρίτη: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Τετάρτη: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Πέμπτη: 09:00 έως τις 21:00

Μεγάλη Παρασκευή: 13:00 έως τις 19:00

Μεγάλο Σάββατο: 09:00 έως τις 15:00

Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα θα παραμείνουν κλειστά λόγω αργίας.