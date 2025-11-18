Άνοιξαν οι αιτήσεις για την κάρτα αναπηρίας: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Οι παροχές

Την έναρξη αιτήσεων για την κάρτα αναπηρίας ανακοίνωσε σήμερα (18/11) η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Μιλώντας στο Action24, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι στοχεύει στην ενίσχυση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και παροχές, διευκολύνοντας τη ζωή των δικαιούχων.

Μάλιστα, η κάρτα είναι ευρωπαϊκή, δηλαδή όλα τα άτομα ΑμεΑ μπορούν να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δικαιούχοι της κάρτας είναι είναι τα άτομα που έχουν συνολικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και είναι καταχωρισμένα στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία.

Κάρτα Αναπηρίας: Οι παροχές

Το άτομο με ειδικές ανάγκες, έχοντας την κάρτα του είτε σε φυσική είτε σε ψηφιακή μορφή, θα μπορεί να μπει σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς αλλά και σε πολιτιστικούς χώρους όπως για παράδειγμα σε μουσεία.

«Είναι εργαλείο ελευθερίας . Θυμόμαστε τι γινόταν παλιά, που πολλοί βγαίνανε έξκω με τους φακέλους τους. Πολλές από τις αναπηρίες ήταν αόρατες. Για να έχεις αξιοπρέπεια πρέπει το κράτος να σου παρέχει τις αντίστοιχες υπηρεσίες», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου.