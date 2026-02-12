Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Δυνατή καταιγίδα έπληξε την πρωτεύουσα

Αντιμέτωπη με ισχυρές βροχοπτώσεις βρέθηκε πριν λίγη ώρα η Αττική, καθώς μετά τις 11:00 το βράδυ της Τετάρτης και μέχρι περίπου τα μεσάνυχτα, φαινόμενα άρχισαν να εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Το κύμα κακοκαιρίας επηρεάζει το σύνολο σχεδόν του νομού, με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να καταγράφει βροχή από τα παραθαλάσσια μέρη μέχρι τις ορεινές περιοχές.



Η καταιγίδα χτύπησε με ιδιαίτερη ένταση σε πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων η Ελευσίνα, ο Άνω Κορυδαλλός, η Σαλαμίνα, το Πέραμα, το Χαϊδάρι και ο Ασπρόπυργος. Το φαινόμενο επηρεάζει άμεσα και το κέντρο της Αθήνας, με βροχόπτωση να καταγράφεται στο Γκάζι, τους Αμπελόκηπους, τον Νέο Κόσμο και τον Βύρωνα, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια, συγκεκριμένα στη Νέα Σμύρνη, το Παλαιό Φάληρο, τον Άγιο Κοσμά και το Ελληνικό.





​Στα βόρεια και ανατολικά του νομού, καταιγίδα σημειώθηκε σε πολλές περιοχές όπως στην Παλλήνη, τον Παπάγου, τη Ραφήνα, το Πόρτο Ράφτη, τη Νέα Μάκρη, τα Βριλήσσια, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι και την Αγία Παρασκευή. Παράλληλα, τα φαινόμενα επεκτείνονται προς το Κορωπί, τα Καλύβια, το Μαρκόπουλο και το Σούνιο, ενώ στα δυτικά βρέχει στην Πετρούπολη, το Ζεφύρι, τη Χρυσούπολη Περιστερίου και τα Άνω Λιόσια.