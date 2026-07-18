Αντί να σβήνουν φωτιές, τις έβαζαν: Πυροσβέστης και πρόεδρος κοινότητας σε σπείρα εμπρηστών

Την τέλεια κάλυψη είχαν βρει στα «αξιώματά» τους ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του τελευταίου, για να δρουν ως σπείρα πυρομανών και να διαπράττουν κατά συρροή εμπρησμούς.
Σύμφωνα με τον ANT1, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μακριά «πλοκάμια», που εκτείνονται μέχρι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη σπείρα φέρεται να είχε ως βάση της τη Μεσσηνία, και χρησιμοποιούσε τους εμπρησμούς ως μοχλό πίεσης για να εκβιάζει ντόπιους.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έβαλε ωστόσο τέλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, εκδίδοντας τρία εντάλματα σύλληψης για τους προαναφερθέντες.
Εμπρηστική μαφία ο πυροσβέστης και ο πρόεδρος
Όπως αναφέριε το ρεπορτάζ, ένα ολόκληρο χωριό στη Μεσσηνία, που παραμένει ανώνυμο, βρισκόταν επί δύο χρόνια στις αρπάγες της σπείρας, η οποία διέπραττε εμπρησμούς σε αγροτεμάχια, αποθήκες και αγροτικές εκτάσεις.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουντ τώρα οι τρεις εμπρηστές περιλαμβάνουν τον εμπρησμό από πρόθεση, τον εκβιασμό, την κλοπή και τη διακεκριμένη φθορά.
- Την σκότωσε και πήγε στο καφενείο να δει τον Άγιαξ: Ένα αδιανόητα κυνικό έγκλημα
- Ο Ελπήνωρ είναι ο ξεχασμένος αντι-ήρωας της Οδύσσειας που λάτρεψε η παγκόσμια λογοτεχνία
- Διεθνείς «πλάτες» Μασκ στον καταδικασμένο χρυσαυγίτη Κασιδιάρη: «Αυτό είναι άρρωστο»
- Γιατί ο Κηφισός θα έχει μόνο μία λωρίδα τη νύχτα: Μέχρι πότε θα κρατήσει το κυκλοφοριακό χάος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.