Αντί να σβήνουν φωτιές, τις έβαζαν: Πυροσβέστης και πρόεδρος κοινότητας σε σπείρα εμπρηστών

Την τέλεια κάλυψη είχαν βρει στα «αξιώματά» τους ένας πυροσβέστης, ένας πρόεδρος κοινότητας και ο αδελφός του τελευταίου, για να δρουν ως σπείρα πυρομανών και να διαπράττουν κατά συρροή εμπρησμούς.

Σύμφωνα με τον ANT1, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει μακριά «πλοκάμια», που εκτείνονται μέχρι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη σπείρα φέρεται να είχε ως βάση της τη Μεσσηνία, και χρησιμοποιούσε τους εμπρησμούς ως μοχλό πίεσης για να εκβιάζει ντόπιους.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έβαλε ωστόσο τέλος στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, εκδίδοντας τρία εντάλματα σύλληψης για τους προαναφερθέντες.

Εμπρηστική μαφία ο πυροσβέστης και ο πρόεδρος

Όπως αναφέριε το ρεπορτάζ, ένα ολόκληρο χωριό στη Μεσσηνία, που παραμένει ανώνυμο, βρισκόταν επί δύο χρόνια στις αρπάγες της σπείρας, η οποία διέπραττε εμπρησμούς σε αγροτεμάχια, αποθήκες και αγροτικές εκτάσεις.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουντ τώρα οι τρεις εμπρηστές περιλαμβάνουν τον εμπρησμό από πρόθεση, τον εκβιασμό, την κλοπή και τη διακεκριμένη φθορά.