Αντικύθηρα: Ένας αυθεντικός παράδεισος όπου ο χρόνος σταματά

Ανάμεσα στα Κύθηρα και την Κρήτη, τα Αντικύθηρα είναι ένα άγονο νησί που καλύπτει μόλις 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Μακριά από την πρωτεύουσα και με δύσκολη πρόσβαση, έχουν παραμείνει παρθένα και ανέπαφα από τον μαζικό τουρισμό.

Γνωστά στην αρχαιότητα ως Αιγίλα, κατέχουν στρατηγική θέση στη ναυσιπλοΐα και κουβαλούν σημαντική ιστορία. Αν και δεν είναι από τα δημοφιλή και γνωστά νησιά στο ευρύ κοινό, έχουν αποκτήσει παγκόσμια φήμη για δύο μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα.

